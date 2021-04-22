В Україні затримали агента ФСБ РФ, який скуповував таємну інформацію

Контррозвідники Служби безпеки затримали агента ФСБ РФ на Житомирщині – місцевого жителя, який за завданням ворожої спецслужби за гроші збирав розвідувальні дані про військові частини регіону.

Джерело: СБУ

Деталі: Співробітники спецслужби задокументували, що на виконання завдання російських кураторів агент мав:

провести відеозйомку двох військових об’єктів;

зібрати інформацію про керівний склад військових підрозділів, включаючи компрометуючі дані;

встановити місця проживання військовослужбовців.

Чоловік підготував схеми територій військових частин і місця розташування контрольно-пропускних пунктів і мав передати інформацію ФСБ. Затриманий визнав факт співпраці з російською спецслужбою і надає свідчення щодо своєї протиправної діяльності. Йому інкримінують держзраду.

В СБУ наголошують, що передача таких відомостей спецслужбі країни-агресора загрожує національній безпеці України у сфері оборони. Розголошення зібраної фігурантом інформації також становить загрозу життю і здоров’ю військовослужбовцям Збройних Сил України та членам їх сімей.