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В Україні затримали агента ФСБ РФ, який скуповував таємну інформацію

Четвер, 22 квітня 2021, 18:24
В Україні затримали агента ФСБ РФ, який скуповував таємну інформацію

Контррозвідники Служби безпеки затримали агента ФСБ РФ на Житомирщині – місцевого жителя, який за завданням ворожої спецслужби за гроші збирав розвідувальні дані про військові частини регіону.

Джерело: СБУ

Деталі: Співробітники спецслужби задокументували, що на виконання завдання російських кураторів агент мав:

  • провести відеозйомку двох військових об’єктів;
  • зібрати інформацію про керівний склад військових підрозділів, включаючи компрометуючі дані;
  • встановити місця проживання військовослужбовців.

Чоловік підготував схеми територій військових частин і місця розташування контрольно-пропускних пунктів і мав передати інформацію ФСБ. Затриманий визнав факт співпраці з російською спецслужбою і надає свідчення щодо своєї протиправної діяльності. Йому інкримінують держзраду.

В СБУ наголошують, що передача таких відомостей спецслужбі країни-агресора загрожує національній безпеці України у сфері оборони. Розголошення зібраної фігурантом інформації також становить загрозу життю і здоров’ю військовослужбовцям Збройних Сил України та членам їх сімей.

 
 

Українська правда

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Теми: СБУФСБРосія
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