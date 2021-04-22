Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Украине задержали агента ФСБ РФ, который скупал секретную информацию

Четверг, 22 апреля 2021, 18:24

Контрразведчики Службы безопасности задержали агента ФСБ РФ в Житомирской области - местного жителя, который по заданию вражеской спецслужбы за деньги собирал разведывательные данные о воинских частях региона.

Источник СБУ

Детали Сотрудники спецслужбы задокументировали, что на выполнение задания российских кураторов агент должен был:

  • провести видеосъемку двух военных объектов;
  • собрать информацию о руководящем составе воинских подразделений, включая компрометирующие данные;
  • установить места проживания военнослужащих.

Мужчина подготовил схемы территорий воинских частей и места расположения контрольно-пропускных пунктов и должен был передать информацию ФСБ.

Задержанный признал факт сотрудничества с российской спецслужбой и предоставил свидетельство о своей противоправной деятельности. Ему инкриминируют госизмену.

В СБУ отмечают, что передача таких сведений спецслужбе страны-агрессора угрожает национальной безопасности Украины в сфере обороны. Разглашение собранной фигурантом информации также представляет угрозу жизни и здоровью военнослужащим Вооруженных Сил Украины и членам их семей.

 

Украинская правда
Темы: СБУФСБРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Путин ответил на предложение Зеленского: В Москве в любое время

Фото, видеоКарикатурой на Путина "украсили" посольство: РФ направила Украине ноту протеста

Проспекту Бандеры в Киеве быть - решение апелляционного суда

Россия объявила о начале отвода войск от Украины

фотоНАБУ объявило в розыск Гладковского-младшего

Песков: Путин сам ответит на предложение Зеленского

Все новости...
СБУ
Руководители местного Госгеокадастра разворовывали земли на Закарпатье – СБУ
Силовики разоблачили главу правления банка в фальсификации отчетов для НБУ
СБУ разоблачила 10 боевиков на Донбассе, в одного нашли схрон с минами
Последние новости
18:42
Промпроизводство в марте впервые с начала года возросло - Госстат
18:40
Путин ответил на предложение Зеленского: В Москве в любое время
18:36
МИД РФ пообещал ответить на высылку дипломатов из Чехии
18:30
Власти хотят увеличить ставку налога для сельхозпроизводителей
18:26
Видео, фотоВ воинской части в Луганской области загорелись бензовозы: есть пострадавшие
18:25
Гривня резко окрепла на закрытии межбанка
18:24
фото, видеоВ Украине задержали агента ФСБ РФ, который скупал секретную информацию
18:13
фотоВице-спикеры парламентов Польши и Литвы посетили Донбасс
17:58
"Укргаздобыча" приобрела газоносный участок в Харьковской области за 120 миллионов
17:53
Зеленский отреагировал на новости из РФ: Уменьшение войск на границе снижает напряжение
Все новости...