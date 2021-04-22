В Украине задержали агента ФСБ РФ, который скупал секретную информацию
Контрразведчики Службы безопасности задержали агента ФСБ РФ в Житомирской области - местного жителя, который по заданию вражеской спецслужбы за деньги собирал разведывательные данные о воинских частях региона.
Источник СБУ
Детали Сотрудники спецслужбы задокументировали, что на выполнение задания российских кураторов агент должен был:
- провести видеосъемку двух военных объектов;
- собрать информацию о руководящем составе воинских подразделений, включая компрометирующие данные;
- установить места проживания военнослужащих.
Мужчина подготовил схемы территорий воинских частей и места расположения контрольно-пропускных пунктов и должен был передать информацию ФСБ.
Задержанный признал факт сотрудничества с российской спецслужбой и предоставил свидетельство о своей противоправной деятельности. Ему инкриминируют госизмену.
В СБУ отмечают, что передача таких сведений спецслужбе страны-агрессора угрожает национальной безопасности Украины в сфере обороны. Разглашение собранной фигурантом информации также представляет угрозу жизни и здоровью военнослужащим Вооруженных Сил Украины и членам их семей.