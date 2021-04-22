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В Украине задержали агента ФСБ РФ, который скупал секретную информацию

Четверг, 22 апреля 2021, 18:24
В Украине задержали агента ФСБ РФ, который скупал секретную информацию

Контрразведчики Службы безопасности задержали агента ФСБ РФ в Житомирской области - местного жителя, который по заданию вражеской спецслужбы за деньги собирал разведывательные данные о воинских частях региона.

Источник СБУ

Детали Сотрудники спецслужбы задокументировали, что на выполнение задания российских кураторов агент должен был:

  • провести видеосъемку двух военных объектов;
  • собрать информацию о руководящем составе воинских подразделений, включая компрометирующие данные;
  • установить места проживания военнослужащих.

Мужчина подготовил схемы территорий воинских частей и места расположения контрольно-пропускных пунктов и должен был передать информацию ФСБ.

Задержанный признал факт сотрудничества с российской спецслужбой и предоставил свидетельство о своей противоправной деятельности. Ему инкриминируют госизмену.

В СБУ отмечают, что передача таких сведений спецслужбе страны-агрессора угрожает национальной безопасности Украины в сфере обороны. Разглашение собранной фигурантом информации также представляет угрозу жизни и здоровью военнослужащим Вооруженных Сил Украины и членам их семей.

 

Украинская правда
Темы: СБУФСБРосcия
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