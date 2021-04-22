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У військовій частині на Луганщині загорілися бензовози: є постраждалі

Четвер, 22 квітня 2021, 18:26

Троє військовослужбовців отримали опіки внаслідок займання трьох бензовозів у військовій частині на Луганщині.

Джерело: сайт Державного бюро розслідувань

Деталі: Надзвичайна подія трапилась опівдні 22 квітня у місті Рубіжне. Постраждалих доставили у міську лікарню.

На місце прибула слідчо-оперативна група ДБР. За даним фактом розпочато досудове розслідування за статтею недбалого ставлення до військової служби, вчиненого в умовах особливого періоду, крім воєнного стану.

Українська правда

Теми: пожежаарміяЛуганська область


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