У військовій частині на Луганщині загорілися бензовози: є постраждалі

Троє військовослужбовців отримали опіки внаслідок займання трьох бензовозів у військовій частині на Луганщині.

Джерело: сайт Державного бюро розслідувань

Деталі: Надзвичайна подія трапилась опівдні 22 квітня у місті Рубіжне. Постраждалих доставили у міську лікарню.

На місце прибула слідчо-оперативна група ДБР. За даним фактом розпочато досудове розслідування за статтею недбалого ставлення до військової служби, вчиненого в умовах особливого періоду, крім воєнного стану.

Українська правда