В воинской части в Луганской области загорелись бензовозы: есть пострадавшие
Четверг, 22 апреля 2021, 18:26
Трое военнослужащих получили ожоги в результате возгорания трех бензовозов в военной части в Луганской области.
Источник: сайт Государственного бюро расследований
Детали: ЧП произошло в полдень 22 апреля во городе Рубежное. Пострадавших доставили в городскую больницу.
На место прибыла следственно-оперативная группа ГБР. По данному факту возбуждено дело по статье о небрежном отношении к военной службе, совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения.
Украинская правда