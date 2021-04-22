В воинской части в Луганской области загорелись бензовозы: есть пострадавшие

Трое военнослужащих получили ожоги в результате возгорания трех бензовозов в военной части в Луганской области.

Источник: сайт Государственного бюро расследований

Детали: ЧП произошло в полдень 22 апреля во городе Рубежное. Пострадавших доставили в городскую больницу.

На место прибыла следственно-оперативная группа ГБР. По данному факту возбуждено дело по статье о небрежном отношении к военной службе, совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения.

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Украинская правда