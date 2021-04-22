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Словаччина приєдналась до висилки дипломатів РФ через організацію вибуху у Чехії

Четвер, 22 квітня 2021, 19:15

Словаччина вирішила вислати трьох російських дипломатів у відповідь на організацію росіянами вибухів у Чехії.

Про це заявив прем’єр Словаччини Едуард Гегер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

"Словацька Республіка не може терпіти, якщо діяльність представників іноземних дипломатичних місій не відповідає узгодженим принципам", - сказав він.

"Забезпечення безпеки громадян - одне з найбільших завдань держави" – заявив Гегер.

Словацький уряд дав трьом російським дипломатам сім днів на те, щоб залишити країну.

Як повідомлялося, Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві, що означає висилку ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.

Росія має час до кінця травня вивезти своїх працівників і дипломатів.

Нагадаємо, 21 квітня новий міністр закордонних справ Чехії Якуб Кульганек оголосив послу РФ Олександру Змєєвському, що, якщо Росія не прийме назад усіх 20 висланих дипломатів, то Прага скоротить кількість дипломатів в російському посольстві. Він зауважив, що чеських дипломатів у Росії набагато менше, аніж російських у Празі.

Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Читайте більше у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ або дивіться наш відеоблог щодо того, як працюють російські агенти у Чехії та ЄС.



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