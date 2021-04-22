Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Словакия присоединилась к высылке дипломатов РФ из-за организации взрыва в Чехии

Четверг, 22 апреля 2021, 19:15

Словакия решила выслать трех российских дипломатов в ответ на организацию русскими взрыва в Чехии.

Об этом заявил премьер Словакии Эдуард Хегер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

"Словацкая Республика не может терпеть, если деятельность представителей иностранных дипломатических миссий не соответствует согласованным принципам", - сказал он.

"Обеспечение безопасности граждан - одна из крупнейших задач государства", - заявил Гегер.

Словацкое правительство дало трем российским дипломатам семь дней на то, чтобы покинуть страну.

Как сообщалось, Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

У России есть время до конца мая вывезти своих работников и дипломатов.

Напомним, 21 апреля новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек объявил послу РФ Александру Змеевскому, что, если Россия не примет обратно всех 20 высланных дипломатов, то Прага сократит количество дипломатов в российском посольстве. Он отметил, что чешских дипломатов в России гораздо меньше, чем русских в Праге.

Чехия обвинила РФ в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Путин ответил на предложение Зеленского: В Москве в любое время

Фото, видеоКарикатурой на Путина "украсили" посольство: РФ направила Украине ноту протеста

Проспекту Бандеры в Киеве быть - решение апелляционного суда

Россия объявила о начале отвода войск от Украины

фотоНАБУ объявило в розыск Гладковского-младшего

Песков: Путин сам ответит на предложение Зеленского

Все новости...
Последние новости
19:15
Словакия присоединилась к высылке дипломатов РФ из-за организации взрыва в Чехии
18:57
Лукашенко посоветовал Зеленскому научиться себя вести "конкретно дипломатично"
18:42
Промпроизводство в марте впервые с начала года возросло - Госстат
18:40
Путин ответил на предложение Зеленского: В Москве в любое время
18:36
МИД РФ пообещал ответить на высылку дипломатов из Чехии
18:30
Власти хотят увеличить ставку налога для сельхозпроизводителей
18:26
Видео, фотоВ воинской части в Луганской области загорелись бензовозы: есть пострадавшие
18:25
Гривня резко окрепла на закрытии межбанка
18:24
фото, видеоВ Украине задержали агента ФСБ РФ, который скупал секретную информацию
18:13
фотоВице-спикеры парламентов Польши и Литвы посетили Донбасс
Все новости...