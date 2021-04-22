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Суд Амстердама до кінця серпня планує оголосити рішення у справі "скіфського золота"

Четвер, 22 квітня 2021, 20:08

Апеляційний суд Амстердама до кінця серпня має намір оголосити рішення у справі про експонати виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі", відомих як "скіфське золото", які перед окупацією Росією Криму демонструвалися у Нідерландах в музеї Алларда Пірсона.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Facebook написав заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

"Завершили сьогоднішнє засідання апеляційного суду м. Амстердам щодо повернення в Україну частини нашої культурної спадщини "Скіфське золото". Судді планують оголосити про своє рішення вже найближчими місяцями, до кінця серпня", - написав Єнін.

Він розповів, що під час своїх виступів члени української делегації наголошували на тому, що йдеться не лише про історичні артефакти, а про світовий порядок і систему міжнародного права.

"Ми побачили чергові спроби Росії руйнувати міжнародне право гібридними методами, в хід йшла відверта брехня (про без 5 хвилинне міжнародне визнання "республіки Крим"), посилання на неіснуючі закони, на кшталт радянських, "сльози кримських дітей, які хочуть скоріше побачити золото у себе вдома" і тощо. Була навіть окрема подяка "царю батюшці" за заснування музеїв в Криму",- написав Єнін.

14 грудня 2016 року суд Амстердама вирішив повернути Україні скіфське золото, яке на час анексії Криму перебувало на експозиції в голландському музеї. Однак у січні 2017 року кримські музеї почали процес оскарження рішення суду Амстердама.

Провадження було призупинене до вирішення питання про відвід одного з суддів, якого Україна звинуватила в упередженості і зв'язках з Росією. Апеляційна палата суду Амстердама 28 жовтня задовольнила клопотання України про відвід судді.

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