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Суд Амстердама до конца августа планирует объявить решение по делу "скифского золота"

Четверг, 22 апреля 2021, 20:08

Апелляционный суд Амстердама до конца августа намерен объявить решение по делу об экспонатах выставки "Крым - золотой остров в Черном море", известных как "скифское золото", которые перед оккупацией Россией Крыма демонстрировались в Нидерландах в музее Алларда Пирсон.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Facebook написал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Завершили сегодняшнее заседание апелляционного суда. Амстердам по возвращению в Украину части нашего культурного наследия "Скифское золото". Судьи планируют объявить о своем решении уже в ближайшие месяцы, до конца августа", - написал Енин.

Он рассказал, что во время своих выступлений члены украинской делегации отмечали, что речь идет не только об исторических артефактах, но о мировом порядке и системе международного права.

"Мы увидели очередные попытки России разрушать международное право гибридными методами, в ход шла откровенная ложь (о без 5 минутном международном признании "республики Крым"), ссылки на несуществующие законы, вроде советских, "слезы крымских детей, которые хотят поскорее увидеть золото у себя дома" и тому подобное. Была даже отдельная благодарность "царю батюшке" за учреждение музеев в Крыму", - написал Енин.

14 декабря 2016 суд Амстердама решил вернуть Украине скифское золото, которое на время аннексии Крыма находилось на экспозиции в голландском музее. Однако в январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения суда Амстердама.

Производство было приостановлено до решения вопроса об отводе одного из судей, которого Украина обвинила в предвзятости и связях с Россией. Апелляционная палата суда Амстердама 28 октября удовлетворила ходатайство Украины об отводе судьи.

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