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Палата представників підтримала створення 51-го штату США

Четвер, 22 квітня 2021, 21:29

Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт про надання федеральному округу Колумбія статусу 51-го штату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Times.

У підконтрольній демократам Палаті представників документ був схвалений 216 голосами, проти - 208.

Документ передбачає відокремити 2 квадратні милі (5,2 км) землі Вашингтона, щоб вони служили федеральним округом. Він буде включати Білий дім, Капітолій США і Національну алею. Решта 66 квадратних миль (165 км) землі стануть 51-м штатом США під назвою Вашингтон, Співдружність Дугласа, на честь борця за права темношкірих і лідера руху за скасування рабства Фредеріка Дугласа.

Для прийняття законопроєкту він тепер має бути схвалений Сенатом, де республіканці та демократи мають однакову кількість голосів, а тому документ навряд чи набере необхідну підтримку.

Влітку минулого року Палата представників вже приймала схожий законопроєкт, проте Сенат його так і не затвердив.

Статус штату дозволив би округу бути представленим в Конгресі двома сенаторами і одним конгресменом.

Республіканці проти цього заходу, заявляючи, що це не більше ніж спроба зміцнити владу демократів у Конгресі, додавши представництво.

В окрузі Колумбія проживають більше мешканців, ніж в штатах Вермонт і Вайомінг, а його мешканці платять більше федеральних податків, ніж в інших 22 штатах.

Востаннє нові штати з'явилися в США в 1959 році, коли цей статус отримали Аляска, ставши 49-м штатом, і Гаваї (50-й штат).

В округ Колумбія входять американська столиця Вашингтон, а також Джорджтаун і графство Вашингтон. Округ був створений разом із містом для того, щоб столиця США не підпорядковувалась жодному штату.

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Теми: США
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