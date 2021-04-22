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Палата представителей поддержала создание 51-го штата США

Четверг, 22 апреля 2021, 21:29

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о наделении федерального округа Колумбия статусом 51-го штата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Times.

В подконтрольной демократам Палате представителей документ был одобрен 216 голосами, против – 208.

Документ предполагает отделить 2 квадратных мили (5,2 км) земли Вашингтона, чтобы они служили федеральным округом. Он будет включать Белый дом, Капитолий США и Национальную аллею. Оставшиеся 66 квадратных миль (165 км) земли станут 51-м штатом США под названием Вашингтон, Содружество Дугласа, в честь борца за права темнокожих и лидера движения за отмену рабства Фредерика Дугласа.

Для принятия законопроекта он теперь должен быть одобрен Сенатом, где республиканцы и демократы имеют одинаковое количество голосов, а потому документ вряд ли наберет необходимую поддержку.

Летом прошлого года Палата представителей уже принимала схожий законопроект, однако Сенат его так и не утвердил.

Статус штата позволил бы округу быть представленным в Конгрессе двумя сенаторами и одним конгрессменом.

Республиканцы против этого шага, заявляя, что это не более чем попытка укрепить власть демократов в Конгрессе, расширив их представительство.

В округе Колумбия проживают больше жителей, чем в штатах Вермонт и Вайоминг, а его жители платят больше федеральных налогов, чем в других 22 штатах.

Последний раз новые штаты появились в США в 1959 году, когда этот статус получили Аляска, став 49-м штатом, и Гавайи (50-й штат).

В округ Колумбия входят американская столица Вашингтон, а также Джорджтаун и графство Вашингтон. Округ был создан вместе с городом для того, чтобы столица США не подчинялась ни одному штату.

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Темы: США
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