Силовики нагрянули у бізнес-центр, де розташований офіс Коломойського
П'ятниця, 23 квітня 2021, 00:53
Журналіст "Схем" Михайло Ткач оприлюднив фото із силовиками біля ТРЦ, де є офіс Коломойського.
Джерело: Ткач у facebook, Ігор Коломойський у коментарі УП, джерела УП
Пряма мова Коломойського: "Я не знаю, що там. Перебуваю у Дніпрі, дивлюся кіно. Для мене це теж новина".
Деталі: На фото "Схем" – люди в камуфляжі, попередньо – СБУ.
За інформацією УП, силовики оглядають кожен поверх будівлі, охоронці бізнес-центру не перешкоджають та надають їм доступ.
Українська правда