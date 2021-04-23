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Силовики нагрянули у бізнес-центр, де розташований офіс Коломойського

П'ятниця, 23 квітня 2021, 00:53

Журналіст "Схем" Михайло Ткач оприлюднив фото із силовиками біля ТРЦ, де є офіс Коломойського.

Джерело: Ткач у facebook, Ігор Коломойський у коментарі УП, джерела УП

Пряма мова Коломойського: "Я не знаю, що там. Перебуваю у Дніпрі, дивлюся кіно. Для мене це теж новина".

Деталі: На фото "Схем" – люди в камуфляжі, попередньо – СБУ.

За інформацією УП, силовики оглядають кожен поверх будівлі, охоронці бізнес-центру не перешкоджають та надають їм доступ.

Українська правда
Теми: Коломойський


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