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Силовики нагрянули в бизнес-центр, где расположен офис Коломойского

Пятница, 23 апреля 2021, 00:53
Силовики нагрянули в бизнес-центр, где расположен офис Коломойского

Журналист "Схем" Михаил Ткач обнародовал фото с силовиками возле ТРЦ, где есть офис Коломойского.

Источник: Ткач в facebook, Игорь Коломойский в комментарии УП, источники УП

Прямая речь Коломойского: "Я не знаю, что там. Нахожусь в Днепре, смотрю кино. Для меня это тоже новость".

Детали: На фото "Схем" – люди в камуфляже, предварительно – СБУ.

По информации УП, силовики осматривают каждый этаж здания, охранники бизнес-центра не препятствуют и оказывают им доступ.

Впоследствии Ткач сообщил о завершении обысков в бизнес-центре и опубликовал видео, на котором видно, что силовики покидают помещение.

В конце видео отметили: "Здесь проводятся следственные действия".

UPD: Как сообщил УП источник в Офисе генпрокурора, Ирина Венедиктова подписала четыре разрешения на обыски (по количеству приемных народных депутатов, которые расположены в здании). Речь идет о причастности фирм к возможным преступлениям в компании "Центрэнерго".

Украинская правда

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Темы: Коломойский
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