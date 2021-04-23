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Силовики нагрянули в ТРЦ, где расположен офис Коломойского

Пятница, 23 апреля 2021, 00:53

Журналист "Схем" Михаил Ткач обнародовал фото с силовиками возле ТРЦ, где есть офис Коломойского.

Источник: Ткач в facebook, Игорь Коломойский в комментарии УП, источники УП

Прямая речь Коломойского: "Я не знаю, что там. Нахожусь Днепре, смотрю кино. Для меня это тоже новость".

Детали: На фото "Схем" – люди в камуфляже, предварительно – СБУ.

По информации источников, силовики ходят по всем этажам, что-то ищут, охранники их повсюду пускают.

Украинская правда
Темы: Коломойский


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