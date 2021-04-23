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Позиція Росії на переговорах з Україною розчарувала ЄС

П'ятниця, 23 квітня 2021, 03:58
Позиція Росії на переговорах з Україною розчарувала ЄС

Росія розчарувала Європейський Союз відсутністю політичної волі у врегулюванні конфлікту на Донбасі та небажанням припинення вогню.

Джерело: Заява ЄС, виголошена під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 22 квітня, цитує Укрінформ

Дослівно: "Ми шкодуємо, що відсутність політичної волі в одного з учасників (Тристоронньої контактної групи – ред.) продовжує перешкоджати будь-яким значущим обговоренням.

Розчаровує те, що Росія відмовляється брати щиру участь в обговоренні щодо поновлення зобов'язань з припинення вогню, і що, попри готовність, яку неодноразово демонструвала Україна, досі немає згоди щодо запровадження нових ділянок розведення, 19 нових зон розмінування або щодо повноцінної роботи КПВВ у Золотому та Щасті".

Деталі: У Євросоюзі закликали Росію "взяти на себе відповідальність як учасника ТКГ та сторони Мінських домовленостей, як і зобов'язання у рамках "нормандської четвірки" та виконувати положення, щодо яких вона зобов’язалася".

Окрім того, Європейський Союз засудив усі спроби нав'язати російські закони та норми населенню тимчасово окупованого Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей.

Також було висловлено занепокоєння з приводу видачі Росією паспортів жителям ОРДЛО, як і повідомленнями щодо можливості використання військової сили Росією для захисту таких громадян.

Передісторія:

  • В ЄС уточнили, що на кордоні з Україною та в незаконно анексованому Криму Росія зосередила понад 100 тисяч своїх військових.
  • Раніше повідомлялося, що глава МЗС України Дмитро Кулеба на онлайн-зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС запропонував Євросоюзу підготувати нові секторальні санкції проти Росії на тлі стягнення військ РФ до українського кордону.

Нагадаємо: група Європейської народної партії (ЄНП) в Європейському парламенті вимагає провести дебати на пленарному засіданні наступного тижня через поточне нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяУкраїнаЄС
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