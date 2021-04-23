Позиция России на переговорах с Украиной разочаровала ЕС

Россия разочаровала Европейский Союз отсутствием политической воли в урегулировании конфликта на Донбассе и нежеланием прекращении огня.

Источник: Заявление ЕС, произнесенное во время онлайн-заседание Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 22 апреля, цитирует Укринформ

Дословно: "Мы сожалеем, что отсутствие политической воли у одного из участников (Трехсторонней контактной группы - ред.) продолжает препятствовать любым значимым обсуждениям.

Разочаровывает то, что Россия отказывается принимать искреннее участие в обсуждении о возобновлении обязательств по прекращению огня, и, несмотря на готовность, которую неоднократно демонстрировала Украина, до сих пор нет согласия о введении новых участков разведения, 19 новых зон разминирования или полноценной работы КПВВ в золотом и Счастье".

Детали: В Евросоюзе призвали Россию "взять на себя ответственность как участника ТКГ и стороны Минских договоренностей, как и обязательства в рамках" нормандской четверки "и выполнять положения, по которым она обязалась".

Кроме того, Европейский Союз осудил все попытки навязать российские законы и нормы населению временно оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Также была выражена обеспокоенность по поводу выдачи Россией паспортов жителям ОРДЛО, как и сообщениями о возможности использования военной силы Россией для защиты таких граждан.

Предыстория:

В ЕС уточнили, что на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму Россия сосредоточила более 100 тысяч своих военных.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который тоже участвовал во встрече, предложил Евросоюзу подготовить новые секторальные санкции против России на фоне стягивания войск РФ к украинской границе.

Напомним: группа Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте требует провести дебаты на пленарном заседании на следующей неделе из-за текущего наращивания российской военной мощи на границе с Украиной.