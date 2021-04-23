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Позиция России на переговорах с Украиной разочаровала ЕС

Пятница, 23 апреля 2021, 03:58
Позиция России на переговорах с Украиной разочаровала ЕС

Россия разочаровала Европейский Союз отсутствием политической воли в урегулировании конфликта на Донбассе и нежеланием прекращении огня.

Источник: Заявление ЕС, произнесенное во время онлайн-заседание Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 22 апреля, цитирует Укринформ

Дословно: "Мы сожалеем, что отсутствие политической воли у одного из участников (Трехсторонней контактной группы - ред.) продолжает препятствовать любым значимым обсуждениям.

Разочаровывает то, что Россия отказывается принимать искреннее участие в обсуждении о возобновлении обязательств по прекращению огня, и, несмотря на готовность, которую неоднократно демонстрировала Украина, до сих пор нет согласия о введении новых участков разведения, 19 новых зон разминирования или полноценной работы КПВВ в золотом и Счастье".

Детали: В Евросоюзе призвали Россию "взять на себя ответственность как участника ТКГ и стороны Минских договоренностей, как и обязательства в рамках" нормандской четверки "и выполнять положения, по которым она обязалась".

Кроме того, Европейский Союз осудил все попытки навязать российские законы и нормы населению временно оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Также была выражена обеспокоенность по поводу выдачи Россией паспортов жителям ОРДЛО, как и сообщениями о возможности использования военной силы Россией для защиты таких граждан.

Предыстория:

  • В ЕС уточнили, что на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму Россия сосредоточила более 100 тысяч своих военных.
  • Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который тоже участвовал во встрече, предложил Евросоюзу подготовить новые секторальные санкции против России на фоне стягивания войск РФ к украинской границе.

Напомним: группа Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте требует провести дебаты на пленарном заседании на следующей неделе из-за текущего наращивания российской военной мощи на границе с Украиной.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияУкраинаЕС
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