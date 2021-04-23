Маск заохочує 100 мільйонами доларів перетворення вуглекислого газу в паливо

Мільярдер і генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив про 100 мільйонів доларів призового фонду винахіднику, який знайде спосіб боротьби із глобальним потеплінням і дасть можливість економічно вигідно перетворювати вуглекислий газ на паливо.

Джерело: Маск, цитує Reuters

Пряма мова: "Зараз у нас лише одна планета. Навіть якщо існує 0,1% шансу на катастрофу – навіщо ризикувати?"

"Я відкритий і для збільшення розміру призу з часом".

Деталі: Підприємець-мільярд Маск у четвер запропонував винахідникам 100 мільйонів доларів призових грошей на розробку способів боротьби із глобальним потеплінням шляхом викачування вуглекислого газу з атмосфери або океану.

Технологія викачування вуглецю може мати вирішальне значення для досягнення рівня нульових викидів до 2050 року.

Конкурс триватиме чотири роки до Дня Землі 2025 року.

Оголошений приз називають "найбільшим заохочувальним в історії".