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Маск поощряет 100 миллионами долларов превращения углекислого газа в топливо

Пятница, 23 апреля 2021, 06:41
Маск поощряет 100 миллионами долларов превращения углекислого газа в топливо

Миллиардер и генеральный директор Tesla Маск заявил о 100 млн долларов призового фонда изобретателю, который найдет способ борьбы с глобальным потеплением и даст возможность экономически выгодно превращать углекислый газ в топливо.

Источник: Маск, цитирует Reuters

Прямая речь: "Сейчас у нас только одна планета. Даже если существует 0,1% шанса на катастрофу - зачем рисковать?"

"Я открыт и для увеличения размера приза со временем".

Детали: Предприниматель-миллиард Маск в четверг предложил изобретателям 100 млн долларов призовых денег на разработку способов борьбы с глобальным потеплением путем экономически выгодного выкачивания углекислого газа из атмосферы или океана.

Технология скачивания углерода может иметь решающее значение для достижения уровня нулевых выбросов к 2050 году.

Конкурс продлится четыре года ко Дню Земли 2025 года.

Объявленный приз называют "самым поощрительным в истории".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Маскэкология
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