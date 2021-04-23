Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Слуга народу" хоче позачергову сесію Ради для голосування за міністра енергетики

П'ятниця, 23 квітня 2021, 08:10

Фракція "Слуга народу" планує зібрати підписи за проведення позачергової сесії Верховної Ради для розгляду питання призначення міністра енергетики, на посаду якого претендує віцепрезидент "Енергоатому" Герман Галущенко.

Джерело: офіційний сайт партії

Деталі: Повідомляється, що під час онлайн-засідання фракції 22 квітня депутати заслухали доповідь кандидата на посаду.

Дослівно: "Планується збір підписних листів для проведення позачергового засідання Верховної Ради, де Галущенко виступить перед народними обранцями, а питання про його призначення винесуть на голосування в залі".

Що передувало: 7 квітня джерела "Економічної правди" повідомили, що чинний виконуючий обов'язки міністра Юрій Вітренко написав заяву про звільнення.

Наступного дня Міністерство енергетики заявило, що Вітренко "продовжує працювати", але не спростувало інформацію про те, що він написав заяву про звільнення.

Довідково: Галущенко був призначений на посаду віцепрезидента "Енергоатому" в травні 2020 року. У 2013-2014 роках він працював в компанії на посаді виконавчого директора з правового забезпечення.

У його послужному списку також робота в прокуратурі, Міністерстві закордонних справ, Міністерстві юстиції та Адміністрації президента.

Українська правда
Теми: МінпаливенергоСлуга народуВерховна Рада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Позиція Росії на переговорах з Україною розчарувала ЄС

Єрмак прокоментував заяву Росії про відведення військ

ОновленоСиловики нагрянули у бізнес-центр, де розташований офіс Коломойського

Маріонетка РФ в Донецьку кличе Зеленського на дебати та просить не ховатись в кущах на фронті

"Реал" і "Барселона" бідкаються на тиск і залякування УЄФА, але з Суперліги не виходять

Новини 22 квітня: відведення російських військ, відповідь Путіна Зеленському

Усі новини...
Мінпаливенерго
Міненерго хоче простимулювати виробництво енергії з біопалива
Підприємства Міненерго отримали понад 4 мільярди сукупних збитків за рік
Більше мільярда: Міненерго назвало загальну суму боргів по зарплатах шахтарям
Останні новини
08:10
"Слуга народу" хоче позачергову сесію Ради для голосування за міністра енергетики
08:00
Головні новини четверга і ночі: відведення російських військ, відповідь Путіна Зеленському
07:54
У Білому домі не виключають нових санкцій проти Росії
06:58
США мають намір удвічі скоротити викиди парникових газів – Байден
06:41
Маск заохочує 100 мільйонами доларів перетворення вуглекислого газу в паливо
05:44
Україна повернулася у трійку лідерів у Європі за поширенням коронавірусу
04:45
У Росії заявляють, що відносини з США "повернулися в епоху холодної війни"
03:58
Позиція Росії на переговорах з Україною розчарувала ЄС
03:30
Через кліматичну кризу "посилюється конкуренція за ресурси" – міністр оборони США
02:56
Рішення "слуг": Шевченка можуть виключити з фракції, Тищенка оштрафують
Усі новини...