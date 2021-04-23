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"Слуга народу" хоче позачергову сесію Ради для голосування за міністра енергетики

П'ятниця, 23 квітня 2021, 08:10
Слуга народу хоче позачергову сесію Ради для голосування за міністра енергетики

Фракція "Слуга народу" планує зібрати підписи за проведення позачергової сесії Верховної Ради для розгляду питання призначення міністра енергетики, на посаду якого претендує віцепрезидент "Енергоатому" Герман Галущенко.

Джерело: офіційний сайт партії

Деталі: Повідомляється, що під час онлайн-засідання фракції 22 квітня депутати заслухали доповідь кандидата на посаду.

Дослівно: "Планується збір підписних листів для проведення позачергового засідання Верховної Ради, де Галущенко виступить перед народними обранцями, а питання про його призначення винесуть на голосування в залі".

Що передувало: 7 квітня джерела "Економічної правди" повідомили, що чинний виконуючий обов'язки міністра Юрій Вітренко написав заяву про звільнення.

Наступного дня Міністерство енергетики заявило, що Вітренко "продовжує працювати", але не спростувало інформацію про те, що він написав заяву про звільнення.

Довідково: Галущенко був призначений на посаду віцепрезидента "Енергоатому" в травні 2020 року. У 2013-2014 роках він працював в компанії на посаді виконавчого директора з правового забезпечення.

У його послужному списку також робота в прокуратурі, Міністерстві закордонних справ, Міністерстві юстиції та Адміністрації президента.

Українська правда

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Теми: МінпаливенергоСлуга народуВерховна Рада
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