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"Слуга народа" хочет внеочередную сессию Рады для голосования за министра энергетики

Пятница, 23 апреля 2021, 08:10

Фракция "Слуга народа" планирует собрать подписи за проведение внеочередной сессии Верховной Рады для рассмотрения вопроса назначения министра энергетики, на должность которого претендует вице-президент "Энергоатома" Герман Галущенко.

Источник: официальный сайт партии

Детали: Сообщается, что во время онлайн-заседания фракции 22 апреля депутаты заслушали доклад кандидата на должность.

Дословно: "Планируется сбор подписных листов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, где Галущенко выступит перед народными избранниками, а вопрос о его назначении вынесут на голосование в зале".

Что предшествовало: 7 апреля источник "Экономической правды" сообщили, что действующий исполняющий обязанности министра Юрий Витренко написал заявление об увольнении.

На следующий день Министерство энергетики заявило, что Витренко "продолжает работать", но не опровергло информацию о том, что он написал заявление об увольнении.

Справка: Галущенко был назначен на должность вице-президента "Энергоатома" в мае 2020 года. В 2013-2014 годах он работал в компании в должности исполнительного директора по правовому обеспечению.

В его послужном списке также работа в прокуратуре, Министерстве иностранных дел, Министерстве юстиции и администрации президента.

Украинская правда
Темы: МинтопэнергоСлуга народаВерховная Рада


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