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"Слуга народа" хочет внеочередную сессию Рады для голосования за министра энергетики

Пятница, 23 апреля 2021, 08:10
Слуга народа хочет внеочередную сессию Рады для голосования за министра энергетики

Фракция "Слуга народа" планирует собрать подписи за проведение внеочередной сессии Верховной Рады для рассмотрения вопроса назначения министра энергетики, на должность которого претендует вице-президент "Энергоатома" Герман Галущенко.

Источник: официальный сайт партии

Детали: Сообщается, что во время онлайн-заседания фракции 22 апреля депутаты заслушали доклад кандидата на должность.

Дословно: "Планируется сбор подписных листов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, где Галущенко выступит перед народными избранниками, а вопрос о его назначении вынесут на голосование в зале".

Что предшествовало: 7 апреля источник "Экономической правды" сообщили, что действующий исполняющий обязанности министра Юрий Витренко написал заявление об увольнении.

На следующий день Министерство энергетики заявило, что Витренко "продолжает работать", но не опровергло информацию о том, что он написал заявление об увольнении.

Справка: Галущенко был назначен на должность вице-президента "Энергоатома" в мае 2020 года. В 2013-2014 годах он работал в компании в должности исполнительного директора по правовому обеспечению.

В его послужном списке также работа в прокуратуре, Министерстве иностранных дел, Министерстве юстиции и администрации президента.

Украинская правда

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Темы: МинтопэнергоСлуга народаВерховная Рада
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