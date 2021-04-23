За добу 22 квітня в Україні зафіксували 14 277 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували – 3 728 осіб, померли 434 хворих, одужали 18 964 пацієнти.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Деталі: Зокрема захворіли 591 дитина та 277 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 296), м. Київ (1 269), Харківській (1 137), Львівській (926) та Київській (922) областях.

За словами Степанова за добу здійснено 95 740 тестувань (зокрема методом ПЛР – 41 305, методом ІФА – 18 360, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 075).

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 004 630 осіб, одужало – 1 552 267 людей, зафіксовано летальних випадків – 41 700, проведено 9 130 606 ПЛР-тестувань.

Щодо вакцинації очільник МОЗ повідомив, що минулої доби 16 169 людей отримали щеплення проти COVID-19.

Загалом 508 046 українців щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 508 044 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали першу дозу за кордоном).

Станом на 22 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 485 700 українців.