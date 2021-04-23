Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

За добу в Україні додалося більше 14 тисяч хворих на коронавірус, померли 434 людини

П'ятниця, 23 квітня 2021, 08:23

За добу 22 квітня в Україні зафіксували 14 277 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували – 3 728 осіб, померли 434 хворих, одужали 18 964 пацієнти.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Деталі: Зокрема захворіли 591 дитина та 277 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 296), м. Київ (1 269), Харківській (1 137), Львівській (926) та Київській (922) областях.

За словами Степанова за добу здійснено 95 740 тестувань (зокрема методом ПЛР – 41 305, методом ІФА – 18 360, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 075).

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 004 630 осіб, одужало – 1 552 267 людей, зафіксовано летальних випадків – 41 700, проведено 9 130 606 ПЛР-тестувань.

 

Щодо вакцинації очільник МОЗ повідомив, що минулої доби 16 169 людей отримали щеплення проти COVID-19.

Загалом 508 046 українців щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 508 044 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали першу дозу за кордоном).

Станом на 22 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 485 700 українців.

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

За добу в Україні додалося більше 14 тисяч хворих на коронавірус, померли 434 людини

Позиція Росії на переговорах з Україною розчарувала ЄС

Єрмак прокоментував заяву Росії про відведення військ

ОновленоСиловики нагрянули у бізнес-центр, де розташований офіс Коломойського

Маріонетка РФ в Донецьку кличе Зеленського на дебати та просить не ховатись в кущах на фронті

"Реал" і "Барселона" бідкаються на тиск і залякування УЄФА, але з Суперліги не виходять

Усі новини...
коронавірус
Україна повернулася у трійку лідерів у Європі за поширенням коронавірусу
За підробку ПЛР-тесту судитимуть жителя Львівщини
Партія вакцини AstraZeneca, яка мала бути в Україні 22 квітня, прибуде пізніше
Останні новини
08:37
Меркель виступить з поясненнями у парламенті з приводу справи Wirecard
08:23
За добу в Україні додалося більше 14 тисяч хворих на коронавірус, померли 434 людини
08:10
"Слуга народу" хоче позачергову сесію Ради для голосування за міністра енергетики
08:00
Головні новини четверга і ночі: відведення російських військ, відповідь Путіна Зеленському
07:54
У Білому домі не виключають нових санкцій проти Росії
06:58
США мають намір удвічі скоротити викиди парникових газів – Байден
06:41
Маск заохочує 100 мільйонами доларів перетворення вуглекислого газу в паливо
05:44
Україна повернулася у трійку лідерів у Європі за поширенням коронавірусу
04:45
У Росії заявляють, що відносини з США "повернулися в епоху холодної війни"
03:58
Позиція Росії на переговорах з Україною розчарувала ЄС
Усі новини...