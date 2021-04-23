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За сутки в Украине прибавилось больше 14 тысяч больных коронавирусом, умерли 434 человека

Пятница, 23 апреля 2021, 08:23

За сутки 22 апреля в Украине зафиксировали 14 277 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали - 3 728 человек, умерли 434 больных, выздоровели 18 964 пациента.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: В частности заболели: 591 ребенок и 277 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1296), г. Киев (1269), Харьковской (1137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.

По словам Степанова, за сутки проведено 95 740 тестирований (в частности методом ПЦР - 41 305, методом ИФА - 18 360, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 36 075).

За все время пандемии в Украине: заболело - 2 004 630 человек, выписаны - 1 552 267 человек, зафиксировано летальных случаев - 41 700, проведено 9 130 606 ПЦР-тестирования.

 

Относительно вакцинации глава Минздрава сообщил, что за прошедшие сутки 16 169 человек получили прививки против COVID-19.

В целом 508 046 украинцев привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 508 044 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).

По состоянию на 22 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 485 700 украинцев.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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