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Російське консульство у Брно облили кетчупом

П'ятниця, 23 квітня 2021, 09:52
Російське консульство у Брно облили кетчупом
ілюстративне фото

Консульство Російської Федерації у чеському Брно облили кетчупом.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DenikN, про це повідомила місцева поліція.

Особи людей, які це зробили, невідомі. Правоохоронці зазначили, що "розслідують випадок". 

У ніч на 18 квітня так само вчинили з російським посольством у Празі. Поліція згодом затримала сімох людей, яких вважають причетними до акції. Люди, які облили стіну посольства кетчупом, пояснили у коментарях ЗМІ, що кетчуп символізує кров, а " режим Путіна вчинив терористичний акт у Чехії". 

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

1 квітня новий міністр закордонних справ Чехії Якуб Кульганек оголосив послу РФ Олександру Змєєвському, що, якщо Росія не прийме назад усіх 20 висланих дипломатів, то Прага скоротить кількість дипломатів в російському посольстві. Він зауважив, що чеських дипломатів у Росії набагато менше, аніж російських у Празі.

Після відсутності позитивної відповіді, Чехія оголосила про вислання ще близько 70 співробітників посольства РФ.

В МЗС РФ заявили, що Прага стала на шлях руйнування відносин з Москвою та пообіцяли додаткову реакцію.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЧехіяРосія
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