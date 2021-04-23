Российское консульство в Брно облили кетчупом

Консульство Российской Федерации в чешском Брно облили кетчупом.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DenikN, об этом сообщила местная полиция.

Люди, которые это сделали, неизвестны. Правоохранители отметили, что "расследуют случай".

В ночь на 18 апреля так же поступили с российским посольством в Праге. Полиция впоследствии задержала семь человек, которых считают причастными к акции. Люди, облившие стену посольства кетчупом, пояснили в комментариях СМИ, что кетчуп символизирует кровь, а "режим Путина совершил террористический акт в Чехии".

Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

1 апреля новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек объявил послу РФ Александру Змеевському, что, если Россия не примет обратно всех 20 высланных дипломатов, то Прага сократит количество дипломатов в российском посольстве. Он отметил, что чешских дипломатов в России гораздо меньше, чем русских в Праге.

После отсутствия положительного ответа, Чехия объявила о высылке еще около 70 сотрудников посольства РФ.

В МИД РФ заявили, что Прага стала на путь разрушения отношений с Москвой и пообещали дополнительную реакцию.