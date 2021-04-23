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Синоптики попередили про сильні заморозки

П'ятниця, 23 квітня 2021, 10:28
Фото smr.gov.ua

Вночі 25-27 квітня майже по всій території України очікуються сильні заморозки у повітрі 0-3°, у південних регіонах – заморозки на поверхні ґрунту 0-5°.

Джерело: Укргідрометцентр, Укрінформ  

Дослівно Укргідрометцентр: "Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні. Вночі 24 квітня у західних та північних областях, вночі 25-27 квітня в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності ), у південних, 24 квітня і у центральних областях – заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпечності)". 

Деталі: 24-25 квітня в Україні мінлива хмарність. 24 квітня вночі на Лівобережжі помірний, вдень у північній частині, на Полтавщині та Харківщині невеликий короткочасний дощ, на решті території і 25 квітня по всій Україні без істотних опадів.  

 

Вночі у західних, північних, центральних областях 0-3°, вдень 6-11° тепла, на сході до +15°; у південній частині, 24 квітня й у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях температура вночі 2-7° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 11-16° тепла.

У східних областях 24 квітня вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°. На високогір'ї Карпат вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

26-27 квітня в Україні буде без опадів, лише вдень 26 квітня у північних, центральних, Волинській, Рівненській та Харківській областях невеликі короткочасні дощі.

 

Вночі у південній частині 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), вдень 11-16° тепла; на решті території країни вночі сильні заморозки у повітрі 0-3°, вдень 26 квітня 5-11° тепла, у східних областях, 27 квітня в Україні, крім півдня, +9+15°. У Карпатах без опадів, температура вночі 1-6° морозу, вдень 26 квітня 2-7° тепла, 27 квітня +5+10°. 

 

У столиці 24-25 квітня мінлива хмарність, без істотних опадів, лише вдень 24 квітня невеликий короткочасний дощ. Вночі сильні заморозки у повітрі 0-3°, вдень температура 6-11° тепла. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

26-27 квітня у Києві без опадів, лише вдень 26 квітня невеликий короткочасний дощ. Вночі сильні заморозки у повітрі 0-3°, вдень 26 квітня 5-10° тепла, 27 квітня +9+14°.

Українська правда
Теми: погода


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