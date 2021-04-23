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Синоптики предупредили о сильных заморозках

Пятница, 23 апреля 2021, 10:28
Синоптики предупредили о сильных заморозках
Фото smr.gov.ua

Ночью 25-27 апреля почти по всей территории Украины ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3°, в южных регионах – заморозки на поверхности почвы 0-5°.

Источник: Укргидрометцентр, Укринформ

Дословно Укргидрометцентр: "Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине. Ночью 24 апреля в западных и северных областях, ночью 25-27 апреля в Украине, кроме юга, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности), в южных, 24 апреля и в центральных областях – заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности)".

Детали: 24-25 апреля в Украине переменная облачность. 24 апреля ночью на Левобережье умеренный, днем ​​в северной части, в Полтавской и Харьковской областях небольшой кратковременный дождь, на остальной территории и 25 апреля по всей Украине без существенных осадков.

 

Ночью в западных, северных, центральных областях 0-3°, днем ​​6-11° тепла, на востоке до +15°; в южной части, 24 апреля и в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях температура ночью 2-7° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем ​​11-16° тепла.

В восточных области 24 апреля ночью 4-9° тепла, днем ​​9-14°. На высокогорье Карпат ночью 1-6° мороза, днем ​​1-6° тепла.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

26-27 апреля в Украине будет без осадков, только днем ​​26 апреля в северных, центральных, Волынской, Ровенской и Харьковской областях небольшие кратковременные дожди. 

 

Ночью в южной части 1-6° тепла (на поверхности почвы заморозки 0-5°), днем ​​11-16° тепла; на остальной территории страны ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, днем ​​26 апреля 5-11° тепла, в восточных областях, 27 апреля в Украине, кроме юга, +9+15°. В Карпатах без осадков, температура ночью 1-6° мороза, днем ​​26 апреля 2-7° тепла, 27 апреля +5+10°. 

 

В столице 24-25 апреля переменная облачность, без существенных осадков, лишь днем ​​24 апреля небольшой кратковременный дождь. Ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, днем ​​температура 6-11° тепла. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

26-27 апреля в Киеве без осадков, только днем ​​26 апреля небольшой кратковременный дождь. Ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, днем ​​26 апреля 5-10° тепла, 27 апреля +9+14°.

Украинская правда

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Темы: погода
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