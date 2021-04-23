Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Синоптики предупредили о сильных заморозках

Пятница, 23 апреля 2021, 10:28
Фото smr.gov.ua

Ночью 25-27 апреля почти по всей территории Украины ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3°, в южных регионах – заморозки на поверхности почвы 0-5°.

Источник: Укргидрометцентр, Укринформ

Дословно Укргидрометцентр: "Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине. Ночью 24 апреля в западных и северных областях, ночью 25-27 апреля в Украине, кроме юга, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности), в южных, 24 апреля и в центральных областях – заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности)".

Детали: 24-25 апреля в Украине переменная облачность. 24 апреля ночью на Левобережье умеренный, днем ​​в северной части, в Полтавской и Харьковской областях небольшой кратковременный дождь, на остальной территории и 25 апреля по всей Украине без существенных осадков.

 

Ночью в западных, северных, центральных областях 0-3°, днем ​​6-11° тепла, на востоке до +15°; в южной части, 24 апреля и в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях температура ночью 2-7° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем ​​11-16° тепла.

В восточных области 24 апреля ночью 4-9° тепла, днем ​​9-14°. На высокогорье Карпат ночью 1-6° мороза, днем ​​1-6° тепла.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

26-27 апреля в Украине будет без осадков, только днем ​​26 апреля в северных, центральных, Волынской, Ровенской и Харьковской областях небольшие кратковременные дожди. 

 

Ночью в южной части 1-6° тепла (на поверхности почвы заморозки 0-5°), днем ​​11-16° тепла; на остальной территории страны ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, днем ​​26 апреля 5-11° тепла, в восточных областях, 27 апреля в Украине, кроме юга, +9+15°. В Карпатах без осадков, температура ночью 1-6° мороза, днем ​​26 апреля 2-7° тепла, 27 апреля +5+10°. 

 

В столице 24-25 апреля переменная облачность, без существенных осадков, лишь днем ​​24 апреля небольшой кратковременный дождь. Ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, днем ​​температура 6-11° тепла. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

26-27 апреля в Киеве без осадков, только днем ​​26 апреля небольшой кратковременный дождь. Ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, днем ​​26 апреля 5-10° тепла, 27 апреля +9+14°.

Украинская правда
Темы: погода


powered by lun.ua
Главное сегодня

Количество случаев COVID-19 перевалило за 2 миллиона

Позиция России на переговорах с Украиной разочаровала ЕС

Ермак прокомментировал заявление России об отводе войск

ОбновленоСиловики нагрянули в бизнес-центр, где расположен офис Коломойского

"Реал" и "Барселона" жалуются на давление и запугивание УЕФА, но из Суперлиги не выходят

Новости 22 апреля: отвод российских войск, ответ Путина Зеленскому 

Все новости...
погода
Жителей Киевской области предупредили о сильных грозах: 1-й уровень опасности
В пятницу похолодает, ветер усилится
Погода: на Украину надвигаются сильные заморозки
Последние новости
10:28
Ляшко уточнил, сколько вакцин с новой партии AstraZeneca выделят на повторные прививки
10:28
Синоптики предупредили о сильных заморозках
10:15
Кулеба раскрыл темы встречи глав МИД Восточного фланга НАТО, куда впервые пригласили Украину
10:13
В "Слуге народа" рассказали, как прошла встреча с кандидатом в министры энергетики
09:52
Российское консульство в Брно облили кетчупом
09:49
Правительственная аптечная сеть "Лекарства Украины" получила миллионные убытки
09:47
Кулеба обсудил дестабилизирующие действия России с главой МИД Канады
09:46
В Минобороны РФ заявили, что начали возвращать войска с учений в оккупированном Крыму
09:28
СБУ приходила с обысками в приемные нардепов из орбиты Коломойского - источник
09:19
фотоВторая партия вакцины AstraZeneka прилетела в Украину
Все новости...