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Посли з прав людини 10 країн Європи закликали Кремль негайно звільнити Навального

П'ятниця, 23 квітня 2021, 10:40

Посли з прав людини 10 країн Європи закликали Росію негайно звільнити критика Путіна Алексєя Навального та надати йому доступ до медичної допомоги.

Про це йдеться у спільній заяві послів, повідомляє "Європейська правда".

Документ підписали посли з прав людини Естонії, Фінляндії, Швеції, Литви, Нідерландів, Британії, Німеччини, Франції, Іспанії та Люксембургу. 

У заяві вони висловлюють тривогу з приводу погіршення стану здоров’я Навального і того, що йому в ув’язненні не надається належна медична допомога.

Вони нагадують, що Європейський суд з прав людини визнав рішення російського суду щодо Навального необгрунтованим.

"Ми повторюємо заклик до влади РФ негайно звільнити Навального зі свавільного ув’язнення, згідно з рішенням ЄСПЛ, та надати йому адекватну медичну допомогу. Росія повинна дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань щодо заборони тортур і жорстокого, нелюдського та негідного поводження, забезпечення права на справедливий суд та свободу вираження думки", - наголошують посли. 

Посли, або амбасадори з прав людини є окремою посадою у зазначених країнах і часто спільно оприлюднюють позицію щодо питань у їхній сфері відповідальності. 

Нагадаємо, напередодні Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію, якою закликала Росію негайно звільнити Навального.

Втім, з фінального тексту документа вилучили заклик розслідувати отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною "Новічок".

Глава делегації Росії в ПАРЄ, віцеспікер Держдуми Пьотр Толстой заявив, що РФ не виконуватиме ні резолюцію щодо ситуації з Алексєєм Навальним, ні інші "політизовані рішення" інститутів Ради Європи.

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Теми: Навальний


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