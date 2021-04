Посли з прав людини 10 країн Європи закликали Кремль негайно звільнити Навального

Посли з прав людини 10 країн Європи закликали Росію негайно звільнити критика Путіна Алексєя Навального та надати йому доступ до медичної допомоги.

Про це йдеться у спільній заяві послів, повідомляє "Європейська правда".

Документ підписали посли з прав людини Естонії, Фінляндії, Швеції, Литви, Нідерландів, Британії, Німеччини, Франції, Іспанії та Люксембургу.

Joint statement ⬇️ by #EuropeanHumanRightsAmbassadors 🇪🇪🇫🇮🇫🇷🇩🇪🇱🇹🇱🇺🇳🇱🇪🇸🇸🇪🇬🇧 on the situation of Alexei @Navalny. pic.twitter.com/0hjgsPKrep