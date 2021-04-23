Посли з прав людини 10 країн Європи закликали Кремль негайно звільнити Навального
Посли з прав людини 10 країн Європи закликали Росію негайно звільнити критика Путіна Алексєя Навального та надати йому доступ до медичної допомоги.
Про це йдеться у спільній заяві послів, повідомляє "Європейська правда".
Документ підписали посли з прав людини Естонії, Фінляндії, Швеції, Литви, Нідерландів, Британії, Німеччини, Франції, Іспанії та Люксембургу.
Joint statement ⬇️ by #EuropeanHumanRightsAmbassadors 🇪🇪🇫🇮🇫🇷🇩🇪🇱🇹🇱🇺🇳🇱🇪🇸🇸🇪🇬🇧 on the situation of Alexei @Navalny. pic.twitter.com/0hjgsPKrep
— Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) April 23, 2021
У заяві вони висловлюють тривогу з приводу погіршення стану здоров’я Навального і того, що йому в ув’язненні не надається належна медична допомога.
Вони нагадують, що Європейський суд з прав людини визнав рішення російського суду щодо Навального необгрунтованим.
"Ми повторюємо заклик до влади РФ негайно звільнити Навального зі свавільного ув’язнення, згідно з рішенням ЄСПЛ, та надати йому адекватну медичну допомогу. Росія повинна дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань щодо заборони тортур і жорстокого, нелюдського та негідного поводження, забезпечення права на справедливий суд та свободу вираження думки", - наголошують посли.
Посли, або амбасадори з прав людини є окремою посадою у зазначених країнах і часто спільно оприлюднюють позицію щодо питань у їхній сфері відповідальності.
Нагадаємо, напередодні Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію, якою закликала Росію негайно звільнити Навального.
Втім, з фінального тексту документа вилучили заклик розслідувати отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною "Новічок".
Глава делегації Росії в ПАРЄ, віцеспікер Держдуми Пьотр Толстой заявив, що РФ не виконуватиме ні резолюцію щодо ситуації з Алексєєм Навальним, ні інші "політизовані рішення" інститутів Ради Європи.
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