Послы по правам человека 10 стран Европы призвали Кремль немедленно освободить Навального

Послы по правам человека 10 стран Европы призвали Россию немедленно освободить критика Путина Алексея Навального и предоставить ему доступ к медицинской помощи.

Об этом говорится в совместном заявлении послов, сообщает "Европейская правда".

Документ подписали послы по правам человека Эстонии, Финляндии, Швеции, Литвы, Нидерландов, Великобритании, Германии, Франции, Испании и Люксембурга.

Joint statement ⬇️ by #EuropeanHumanRightsAmbassadors 🇪🇪🇫🇮🇫🇷🇩🇪🇱🇹🇱🇺🇳🇱🇪🇸🇸🇪🇬🇧 on the situation of Alexei @Navalny. pic.twitter.com/0hjgsPKrep