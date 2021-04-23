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Послы по правам человека 10 стран Европы призвали Кремль немедленно освободить Навального

Пятница, 23 апреля 2021, 10:40

Послы по правам человека 10 стран Европы призвали Россию немедленно освободить критика Путина Алексея Навального и предоставить ему доступ к медицинской помощи.

Об этом говорится в совместном заявлении послов, сообщает "Европейская правда".

Документ подписали послы по правам человека Эстонии, Финляндии, Швеции, Литвы, Нидерландов, Великобритании, Германии, Франции, Испании и Люксембурга. 

В заявлении они выражают тревогу по поводу ухудшения состояния здоровья Навального и того, что ему в заключении не предоставляется надлежащая медицинская помощь.

Они напоминают, что Европейский суд по правам человека признал решение российского суда по Навальному необоснованным.

"Мы повторяем призыв к властям РФ немедленно освободить Навального из заключения, согласно решению ЕСПЧ, и предоставить ему адекватную медицинскую помощь. Россия должна соблюдать свои международные обязательства о запрете пыток и жестокого, бесчеловечного и недостойного поведения, обеспечения права на справедливый суд и свободу выражения мнения", - отмечают послы.

Посол по правам человека - это отдельная должность в указанных странах, и часто они совместно обнародуют позицию по вопросам, относящимся к их сфере ответственности.

Напомним, накануне Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию, в которой призвала Россию немедленно освободить Навального.

Впрочем, из финального текста документа изъяли призыв расследовать отравление Навального нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Глава делегации России в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что РФ не будет выполнять ни резолюцию по ситуации с Навальным, ни другие "политизированные решения" институтов Совета Европы.

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Темы: Навальный


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