У Словенії після реконструкції відкриють пам'ятник українським воїнам Першої світової

У Словенії після реконструкції відкриють пам’ятник українським воїнам 20-го Станіславського піхотного полку, які воювали на території країни в роки Першої світової війни.

Про це повідомило посольство України в Словенії у Facebook, пише "Європейська правда".

Пам'ятник встановили самі українські воїни 20-го Станіславського полку у 1917 році в лісі Пановець у муніципалітеті Нова Горіца.

22 квітня посол України Михайло Бродович відвідав реконструйований пам’ятник, щоб обговорити протокольні елементи офіційного відкриття та можливі заходи урочистого характеру з віцемером міста Сімоном Рошичем, представником муніципалітету Андреєм Компарою та істориком-науковцем, представником фірми-виконавця Сашо Радовановичем, розповіли у посольстві.

Нагадаємо, в березні у польському Любліні відкрили пам’ятник українському греко-католицькому священнику Омеляну Ковчу, який допомагав євреям, українцям і полякам та загинув у концтаборі Майданек.