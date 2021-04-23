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В Словении после реконструкции откроют памятник украинским воинам Первой мировой

Пятница, 23 апреля 2021, 11:13
В Словении после реконструкции откроют памятник украинским воинам Первой мировой

В Словении после реконструкции откроют памятник украинским воинам 20-го Станиславского пехотного полка, воевавших на территории страны в годы Первой мировой войны.

Об этом сообщило посольство Украины в Словении в Facebook, пишет "Европейская правда".

Памятник установили сами украинские воины 20-го Станиславского полка в 1917 году в лесу Пановец в муниципалитете Нова Горица.

22 апреля посол Украины Михаил Бродович посетил реконструированный памятник, чтобы обсудить протокольные элементы официального открытия и возможные мероприятия торжественного характера с вице-мэром города Симоном Рошичем, представителем муниципалитета Андреем Компарой и историком-ученым, представителем фирмы-исполнителя Сашо Радовановичем, рассказали в посольстве.

Напомним, в марте в польском Люблине открыли памятник украинскому греко-католическому священнику Омеляну Ковчу, который помогал евреям, украинцам и полякам и погиб в концлагере Майданек.

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Темы: Словенияистория
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