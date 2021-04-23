Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Словении после реконструкции откроют памятник украинским воинам Первой мировой

Пятница, 23 апреля 2021, 11:13

В Словении после реконструкции откроют памятник украинским воинам 20-го Станиславского пехотного полка, воевавших на территории страны в годы Первой мировой войны.

Об этом сообщило посольство Украины в Словении в Facebook, пишет "Европейская правда".

Памятник установили сами украинские воины 20-го Станиславского полка в 1917 году в лесу Пановец в муниципалитете Нова Горица.

22 апреля посол Украины Михаил Бродович посетил реконструированный памятник, чтобы обсудить протокольные элементы официального открытия и возможные мероприятия торжественного характера с вице-мэром города Симоном Рошичем, представителем муниципалитета Андреем Компарой и историком-ученым, представителем фирмы-исполнителя Сашо Радовановичем, рассказали в посольстве.

Напомним, в марте в польском Люблине открыли памятник украинскому греко-католическому священнику Омеляну Ковчу, который помогал евреям, украинцам и полякам и погиб в концлагере Майданек.

Темы: Словенияистория


powered by lun.ua
Главное сегодня

СБУ рассказала подробности ночных обысков в ТРЦ Millenium: растрата 225 млн

Количество случаев COVID-19 перевалило за 2 миллиона

Позиция России на переговорах с Украиной разочаровала ЕС

Ермак прокомментировал заявление России об отводе войск

ОбновленоСиловики нагрянули в бизнес-центр, где расположен офис Коломойского

"Реал" и "Барселона" жалуются на давление и запугивание УЕФА, но из Суперлиги не выходят

Все новости...
Словения
Словения разрешила въезд без карантина привитым "Спутник V"
Человек с бензопилой пришел в парламент Словении из-за несогласия с локдауном
Словения вводит жесткий локдаун
Последние новости
11:37
Полицейские предупреждают о мировой кибератаке, которая требует деньги за доступ к собственным файлам
11:34
Курс валют на 23 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:30
МОЗ посоветовал церквям, как проводить пасхальные службы во время пандемии
11:13
фотоВ Словении после реконструкции откроют памятник украинским воинам Первой мировой
11:05
"Укрзализныцю" обязали перечислить в госбюджет 750 миллионов
11:05
Премьер Франции заявил о спаде весенней волны эпидемии и анонсировал послабления
11:02
СБУ рассказала подробности ночных обысков в ТРЦ Millenium: растрата 225 млн
10:40
Послы по правам человека 10 стран Европы призвали Кремль немедленно освободить Навального
10:28
Ляшко уточнил, сколько вакцин с новой партии AstraZeneca выделят на повторные прививки
10:28
Синоптики предупредили о сильных заморозках
Все новости...