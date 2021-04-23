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Поліцейські попереджають про кіберзлочинців, які вимагають гроші за доступ до власних файлів

П'ятниця, 23 квітня 2021, 11:37

Кіберполіцейські попереджають про вірус, який вимагає кошти за доступ до "шифрування" файлів архіватора 7-Zip.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "Потрапляючи в систему, шкідливе програмне забезпечення створює захищені паролем архіви 7-Zip розміром – 20МБ, у які "запаковує" файли, що містяться на пристрої".

Деталі: Надалі за відновлення доступу до файлів зловмисники вимагали гроші.

Повідомляється, що кіберзлочинці використовують вразливості в операційних системах QNAP, а саме  CVE-2020-2509 (вразливість дозволяє зловмисникам виконувати довільні команди в компрометованому додатку), CVE-2020-36195 (SQL-ін’єкція в QNAP Multimedia Console and Media Streaming Add-On).

Рекомендації, як захистити пристрій від атаки:

  • Оновити версію вбудованого програмного забезпечення QNAP.
  • Здійснювати підключення до внутрішньої мережі тільки з використанням VPN;
  • Налаштувати розмежування доступу до ресурсів компанії за допомогою фаєрволів, мережевих екранів, віртуальних мереж;
  • Здійснювати резервне копіювання даних.

Українська правда
Теми: поліція


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