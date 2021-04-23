Киберполицейские предупреждают о вирусе, который требует деньги за доступ к "шифрованию" файлов архиватора 7-Zip.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "Попадая в систему, вредоносное программное обеспечение создает защищенные паролем архивы 7-Zip размером - 20МБ, в которые "упаковывает" файлы, содержащиеся на устройстве".

Детали: В дальнейшем при восстановлении доступа к файлам злоумышленники требовали деньги.

Сообщается, что киберпреступники используют уязвимости в операционных системах QNAP, а именно CVE-2020-2509 (уязвимость позволяет злоумышленникам выполнять произвольные команды в компрометируемом приложении), CVE-2020-36195 (SQL-инъекция в QNAP Multimedia Console and Media Streaming Add-On).

Рекомендации, как защитить устройство от атаки: