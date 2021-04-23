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У Росії ув’язнили підполковника ФСБ, у якого конфіскували 6 мільярдів

П'ятниця, 23 квітня 2021, 11:41

У Росії військовий суд засудив до семи років колонії суворого режиму підполковника ФСБ Кирила Черкаліна.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Він керував так званим "банківським" відділом ФСБ.

Черкаліна визнали винним в отриманні великого хабара і особливо великому шахрайстві. Його справу розглядали в особливому порядку, оскільки він визнав провину. Звинувачення просило для нього 11 років колонії і штраф у розмірі 34 млн рублів.

Йому заборонили обіймати посади в правоохоронних органах на три роки і позбавили нагород. Він також повинен виплатити компенсацію в розмірі 637 млн рублів на користь потерпілих у його справі. З урахуванням часу, проведеного у СІЗО, у колонії Черкалін сидітиме п’ять років.

Більшу частину позовних вимог на 18 млрд рублів суд залишив для окремого провадження у цивільному процесі.

Передісторія: Черкаліна затримали навесні 2019 року. ЗМІ писали, що під час обшуків у Черкаліна знайшли cуму, еквівалентну 12 мільярдам рублів, а в квартирі його батьків знайшли рублі та іноземну валюту на 3,2 мільярда рублів.

Пізніше суд конфіскував 6 мільярдів рублів, а також автомобіль Porsche Cayenne. Генпрокуратура пояснювала вимога про конфіскацію тим, що дохід Черкаліна і його сім’ї за 2005-2019 роки був менш ніж 55 мільйони рублів, а майна і грошей знайдено на 6,3 мільярда рублів.

Черкаліна звинувачували в отриманні від співвласника банку "Транспортний" хабаря в розмірі 850 тисяч доларів за загальне заступництво в 2013-2015 роках.

Теми: РосіяФСБхабар


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