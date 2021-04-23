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В России посадили подполковника ФСБ, у которого конфисковали 6 миллиардов

Пятница, 23 апреля 2021, 11:41

В России военный суд приговорил к семи годам колонии строгого режима подполковника ФСБ Кирилла Черкалина.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Он руководил так называемым "банковским" отделом ФСБ. Черкалина признали виновным в получении крупной взятки и особо крупном мошенничестве. Его дело рассматривали в особом порядке, поскольку он признал вину. Обвинение просило для него 11 лет колонии и штраф в размере 34 млн рублей.

Ему запретили занимать должности в правоохранительных органах на три года и лишили наград. Он также должен выплатить компенсацию в размере 637 млн ​​рублей в пользу потерпевших по его делу. С учетом времени, проведенного в СИЗО, в колонии Черкалин сидеть пять лет.

Большую часть исковых требований на 18 млрд рублей суд оставил для отдельного производства в гражданском процессе.

Предыстория: Черкалина задержали весной 2019 года. СМИ писали, что во время обысков в Черкалина нашли cуму, эквивалентную 12 миллиардам рублей, а в квартире его родителей нашли рубли и иностранную валюту на 3,2 миллиарда рублей.

Позже суд конфисковал 6 млрд рублей, а также автомобиль Porsche Cayenne. Генпрокуратура объясняла требование о конфискации тем, что доход Черкалина и его семьи за 2005-2019 годы был менее 55 миллионов рублей, а имущества и денег найдено на 6,3 миллиарда рублей.

Черкалина обвиняли в получении от совладельца банка "Транспортный" взятки в размере 850 000 долларов за общее покровительство в 2013-2015 годах.

Темы: РосcияФСБвзятка


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