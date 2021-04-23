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Коронавірус дістався Евересту: захворів альпініст з Норвегії

П'ятниця, 23 квітня 2021, 11:44
Коронавірус дістався Евересту: захворів альпініст з Норвегії

Щонайменш один альпініст з тих, хто готується до сходження на найвищу вершину світу Еверест, захворів на коронавірус - за лічені тижні після того, як Непал знову дозволив сходження після року паузи у зв’язку з пандемією. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Захворів норвезький альпініст Ерленд Несс. Він почувався зле протягом шести днів, вже піднявшись у гори. У підсумку його евакуювали гелікоптером, в лікарні тест на коронавірус виявився позитивним. Окрім нього, з групи позитивний тест отримав також один із шерпів. 

На 22 квітня Несс вже одужав. Альпініст розповів, що не знає, де саме підчепив вірус, але ймовірно, що в одній з кав’ярень біля місця, звідки починають сходження. Він визнав, що міг би ретельніше дотримуватися заходів безпеки. 

Щоб потрапити в Непал, необхідно надати свіжий негативний тест на коронавірус, а для мандрівників з країн підвищеного ризику обов’язкова 10-денна самоізоляція.

Найвищу вершину світу відкрили для сходжень у квітні. Кошти зі зборів за дозволи на сходження на Еверест є значною частиною надходжень до бюджету Непалу - близько 4 млн доларів на рік.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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