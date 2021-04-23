Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавирус добрался до Эвереста: заболел альпинист из Норвегии

Пятница, 23 апреля 2021, 11:44
Коронавирус добрался до Эвереста: заболел альпинист из Норвегии

По меньшей мере один альпинист из тех, кто готовится к восхождению на высочайшую вершину мира Эверест, заболел коронавирусом - в считанные недели после того, как Непал вновь позволил восхождения после года паузы в связи с пандемией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Заболел норвежский альпинист Эрленд Несс. Он чувствовал себя плохо в течение шести дней, уже поднявшись в горы. В итоге его эвакуировали на вертолете, и в больнице тест на коронавирус оказался положительным. Кроме него, из группы положительный тест получил также один из шерпов.

На 22 апреля Несс уже выздоровел. Альпинист рассказал, что не знает, где именно подцепил вирус, но вероятно, в одном из кафе возле места, откуда начинают восхождение. Он признал, что мог бы тщательнее соблюдать меры безопасности.

Чтобы попасть в Непал, необходимо предоставить свежий отрицательный тест на коронавирус, а для путешественников из стран повышенного риска обязательная 10-дневная самоизоляция.

Высочайшую вершину мира открыли для восхождений в апреле. Средства со сборов за разрешения на восхождение на Эверест составляют значительную частью поступлений в бюджет Непала - около 4 млн долларов ежегодно.

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
Все новости...
Реклама: