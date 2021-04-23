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Коронавирус добрался до Эвереста: заболел альпинист из Норвегии

Пятница, 23 апреля 2021, 11:44

По меньшей мере один альпинист из тех, кто готовится к восхождению на высочайшую вершину мира Эверест, заболел коронавирусом - в считанные недели после того, как Непал вновь позволил восхождения после года паузы в связи с пандемией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Заболел норвежский альпинист Эрленд Несс. Он чувствовал себя плохо в течение шести дней, уже поднявшись в горы. В итоге его эвакуировали на вертолете, и в больнице тест на коронавирус оказался положительным. Кроме него, из группы положительный тест получил также один из шерпов.

На 22 апреля Несс уже выздоровел. Альпинист рассказал, что не знает, где именно подцепил вирус, но вероятно, в одном из кафе возле места, откуда начинают восхождение. Он признал, что мог бы тщательнее соблюдать меры безопасности.

Чтобы попасть в Непал, необходимо предоставить свежий отрицательный тест на коронавирус, а для путешественников из стран повышенного риска обязательная 10-дневная самоизоляция.

Высочайшую вершину мира открыли для восхождений в апреле. Средства со сборов за разрешения на восхождение на Эверест составляют значительную частью поступлений в бюджет Непала - около 4 млн долларов ежегодно.

Темы: коронавирус


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