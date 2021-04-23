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На Львівщині хакер "полював" на дані СБУшників для спецслужб РФ

П'ятниця, 23 квітня 2021, 12:19

СБУ викрила хакера на Львівщині, який за допомогою вірусних програм хотів викрасти персональні дані співробітників Служби та працював на замовлення спецслужб РФ й фінансувався російськими кураторами через заборонену систему "Яндекс Деньги".

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зазначається, що мешканець Львівщини днями розіслав спам-повідомлення у месенджері "WhatsАpp" на особисті номери співробітників СБУ. Вони містили посилання на сайт, що хоститься з території РФ. Після переходу на сайт відбувалося автоматичне завантаження "папки з архівом". У ній відкривався нібито список співробітників СБУ, за вбивство яких бойовики терористичних організацій "Л/ДНР" пропонують грошову винагороду.

Експерти підтвердили, що в архіві був вірус, який надає доступ до інформації на уражених пристроях, зокрема до log-файлів з ключами доступу до банківської системи, поштових сервісів та облікових записів соцмереж.

Під час обшуків вдома у зловмисника вилучили:

  • 5 GSM шлюзів на 78 онлайн-каналів;
  • комп’ютерне обладнання зі шкідливим програмним забезпеченням;
  • мобільні пристрої та флеш-накопичувачі;
  • майже 4 тисячі SIM-карток українських мобільних операторів.
     
 

Українська правда
Теми: ЛьвівщинаСБУФСБхакери


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