На Львівщині хакер "полював" на дані СБУшників для спецслужб РФ
СБУ викрила хакера на Львівщині, який за допомогою вірусних програм хотів викрасти персональні дані співробітників Служби та працював на замовлення спецслужб РФ й фінансувався російськими кураторами через заборонену систему "Яндекс Деньги".
Джерело: пресслужба СБУ
Деталі: Зазначається, що мешканець Львівщини днями розіслав спам-повідомлення у месенджері "WhatsАpp" на особисті номери співробітників СБУ. Вони містили посилання на сайт, що хоститься з території РФ. Після переходу на сайт відбувалося автоматичне завантаження "папки з архівом". У ній відкривався нібито список співробітників СБУ, за вбивство яких бойовики терористичних організацій "Л/ДНР" пропонують грошову винагороду.
Експерти підтвердили, що в архіві був вірус, який надає доступ до інформації на уражених пристроях, зокрема до log-файлів з ключами доступу до банківської системи, поштових сервісів та облікових записів соцмереж.
Під час обшуків вдома у зловмисника вилучили:
- 5 GSM шлюзів на 78 онлайн-каналів;
- комп’ютерне обладнання зі шкідливим програмним забезпеченням;
- мобільні пристрої та флеш-накопичувачі;
- майже 4 тисячі SIM-карток українських мобільних операторів.