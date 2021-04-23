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На Львовщине хакер "охотился" на данные СБУшников для спецслужб РФ

Пятница, 23 апреля 2021, 12:19

СБУ разоблачила хакера на Львовщине, который с помощью вирусных программ хотел похитить персональные данные сотрудников Службы и работал по заказу спецслужб РФ и финансировался российскими кураторами из запрещенную систему "Яндекс деньги".

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что житель Львовщины на днях разослал спам-сообщения в мессенджере "WhatsАpp" на личные номера сотрудников СБУ. Они содержали ссылку на сайт, что хостится с территории РФ. После перехода на сайт происходило автоматическую загрузку "папки с архивом". В ней открывался якобы список сотрудников СБУ, за убийство которых боевики террористических организаций "Л / ДНР" предлагают денежное вознаграждение.

Эксперты подтвердили, что в архиве был вирус, который предоставляет доступ к информации на пораженных устройствах, в частности в log- файлов с ключами доступа к банковской системе, почтовых сервисов и аккаунтов соцсетей.

Во время обысков дома у злоумышленника изъяли:

  • 5 GSM шлюзов на 78 онлайн-каналов
  • компьютерное оборудования с вредоносным программным обеспечением
  • мобильные устройства и флэш-накопители
  • почти 4000 SIM-карт украинских мобильных операторов.
 
 

Украинская правда
Темы: ЛьвовщинаСБУФСБхакеры


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