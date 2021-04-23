На Львовщине хакер "охотился" на данные СБУшников для спецслужб РФ

СБУ разоблачила хакера на Львовщине, который с помощью вирусных программ хотел похитить персональные данные сотрудников Службы и работал по заказу спецслужб РФ и финансировался российскими кураторами по запрещенной системе "Яндекс деньги".

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что житель Львовщины на днях разослал спам-сообщения в мессенджере "WhatsАpp" на личные номера сотрудников СБУ. Они содержали ссылку на сайт, что хостится с территории РФ. После перехода на сайт происходила автоматическая загрузка "папки с архивом". В ней открывался якобы список сотрудников СБУ, за убийство которых боевики террористических организаций "Л / ДНР" предлагают денежное вознаграждение.

Эксперты подтвердили, что в архиве был вирус, который предоставляет доступ к информации на пораженных устройствах, в частности в log- файлов с ключами доступа к банковской системе, почтовых сервисов и аккаунтов соцсетей.

Во время обысков дома у злоумышленника изъяли: