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Відомому російському блогеру заборонили в’їзд в Україну

П'ятниця, 23 квітня 2021, 12:25
Відомому російському блогеру заборонили в’їзд в Україну
Пинзарі. кадр із програми "Дом 2"

Відомому російському блогеру на 3 роки заборонили в’їзд в Україну через незаконні відвідини окупованого Росією Криму.

Джерело: Державна прикордонна служба, поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Росіянин прибув до Чорноморського порту теплоходом з Туреччини напередодні ввечері. Чоловік виявився відомим російським блогером, що брав участь у популярних реаліті-шоу "Дом-2" та "Весільний розмір 2", зазначають прикордонники.

За даними джерела УП, йдеться про Сергія Пинзаря.

Під час бесіди з прикордонниками росіянин підтвердив факт перебування на  тимчасово окупованій території АР Крим у 2016 році, та повідомив, що на півострів потрапив поромним сполученням через закритий пункт пропуску "Керч".

За порушення українського законодавства росіянину заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки. 

Українська правда

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Теми: Прикордонна службакордонКримРосіяокупація
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