Відомому російському блогеру заборонили в’їзд в Україну

Відомому російському блогеру на 3 роки заборонили в’їзд в Україну через незаконні відвідини окупованого Росією Криму.

Джерело: Державна прикордонна служба, поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Росіянин прибув до Чорноморського порту теплоходом з Туреччини напередодні ввечері. Чоловік виявився відомим російським блогером, що брав участь у популярних реаліті-шоу "Дом-2" та "Весільний розмір 2", зазначають прикордонники.

За даними джерела УП, йдеться про Сергія Пинзаря.

Під час бесіди з прикордонниками росіянин підтвердив факт перебування на тимчасово окупованій території АР Крим у 2016 році, та повідомив, що на півострів потрапив поромним сполученням через закритий пункт пропуску "Керч".

За порушення українського законодавства росіянину заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки.