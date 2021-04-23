Известному российскому блогеру запретили въезд в Украину

Известному российскому блогеру на 3 года запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Россией Крыма.

Источник: Государственная пограничная служба, информированный источник УП в правоохранительных органах

Детали: Россиянин прибыл в Черноморский порт на теплоходе из Турции накануне вечером. Мужчина оказался известным российским блогером, который участвовал в популярных реалити-шоу "Дом-2" и "Свадебный размер 2", отмечают пограничники.

По данным источника УП, это Сергей Пынзарь.

Во время беседы с пограничниками россиянин подтвердил факт пребывания на временно оккупированной территории АР Крым в 2016 году, и сообщил, что на полуостров попал паромным сообщением через закрытый пункт пропуска "Керчь".

За нарушение украинского законодательства россиянину запретили въезд в Украину сроком на 3 года.