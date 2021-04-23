Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Известному российскому блогеру запретили въезд в Украину

Пятница, 23 апреля 2021, 12:25
Известному российскому блогеру запретили въезд в Украину
Пынзари. кадр из программы "Дом 2"

Известному российскому блогеру на 3 года запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Россией Крыма.

Источник: Государственная пограничная служба, информированный источник УП в правоохранительных органах

Детали: Россиянин прибыл в Черноморский порт на теплоходе из Турции накануне вечером. Мужчина оказался известным российским блогером, который участвовал в популярных реалити-шоу "Дом-2" и "Свадебный размер 2", отмечают пограничники.

По данным источника УП, это Сергей Пынзарь.

Во время беседы с пограничниками россиянин подтвердил факт пребывания на временно оккупированной территории АР Крым в 2016 году, и сообщил, что на полуостров попал паромным сообщением через закрытый пункт пропуска "Керчь".

За нарушение украинского законодательства россиянину запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Пограничная службаграницаКрымРосcияоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Пограничная служба
Львовянин организовал схему выезда мужчин за границу: статус "пенсионера" за 6 000 долларов
Злоупотребления в системе "Шлях": пограничники не пропустили почти 6,5 тысячи человек в 2023 году
Глава ГПСУ проверил границу с Россией на Харьковщине
Последние новости
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
Все новости...
Реклама: