У Києві можливий мокрий сніг
П'ятниця, 23 квітня 2021, 12:29
У суботу в столиці є вірогідність мокрого снігу, вночі можливі заморозки.
Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко
Пряма мова: "У Києві в суботу вранці можливий мокрий сніг".
Деталі: У Києві вихідними переважатиме холодна погода з ймовірними нічними заморозками.
За словами Діденко, заморозки можуть зашкодити весняному цвіту.
Вдень 24-25 квітня у Києві очікується +7+9 градусів.
При проясненнях вночі велика ймовірність заморозків. І не лише на ґрунті, а й у повітрі.
Потепління, за словами синоптика, розпочнеться із середи.
Українська правда