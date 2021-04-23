У Києві можливий мокрий сніг

У суботу в столиці є вірогідність мокрого снігу, вночі можливі заморозки.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова: "У Києві в суботу вранці можливий мокрий сніг".

Деталі: У Києві вихідними переважатиме холодна погода з ймовірними нічними заморозками.

За словами Діденко, заморозки можуть зашкодити весняному цвіту.

Вдень 24-25 квітня у Києві очікується +7+9 градусів.

При проясненнях вночі велика ймовірність заморозків. І не лише на ґрунті, а й у повітрі.

Потепління, за словами синоптика, розпочнеться із середи.