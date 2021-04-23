В Киеве возможен мокрый снег

В субботу в столице есть вероятность мокрого снега, ночью возможны заморозки.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "В Киеве в субботу утром возможен мокрый снег".

Детали: В Киеве выходными будет преобладать холодная погода с вероятными ночными заморозками.

По словам Диденко, заморозки могут повредить весеннему цветению.

Днем 24-25 апреля в Киеве ожидается +7+9 градусов.

При прояснениях ночью большая вероятность заморозков. И не только на почве, но и в воздухе.

Потепление, по словам синоптика, начнется со среды.