В Киеве возможен мокрый снег
Пятница, 23 апреля 2021, 12:29
В субботу в столице есть вероятность мокрого снега, ночью возможны заморозки.
Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко
Прямая речь: "В Киеве в субботу утром возможен мокрый снег".
Детали: В Киеве выходными будет преобладать холодная погода с вероятными ночными заморозками.
По словам Диденко, заморозки могут повредить весеннему цветению.
Днем 24-25 апреля в Киеве ожидается +7+9 градусов.
При прояснениях ночью большая вероятность заморозков. И не только на почве, но и в воздухе.
Потепление, по словам синоптика, начнется со среды.
Украинская правда