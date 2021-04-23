Нардепи вирішили скликати позачергове засідання Ради

Народні депутати почали збирати підписи про скликання на наступному тижні позачергового засідання Верховної Ради.

Джерело: Telegram-канал нардепа Олександра Качури

Деталі: Парламентарі хочуть розглянути питання збільшення фінансування місцевих та апеляційних судів у 2021 році.

Також нардепи будуть голосувати за зміни до проєкту закону "Про судоустрій та статус суддів" щодо служби судової охорони та законопроєкту "Про рекламу" щодо електронних сигарет та рідин, тощо.