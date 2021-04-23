Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Нардепи вирішили скликати позачергове засідання Ради

П'ятниця, 23 квітня 2021, 12:52

Народні депутати почали збирати підписи про скликання на наступному тижні позачергового засідання Верховної Ради.

Джерело: Telegram-канал нардепа Олександра Качури

Деталі: Парламентарі хочуть розглянути питання збільшення фінансування місцевих та апеляційних судів у 2021 році.

Також нардепи будуть голосувати за зміни до проєкту закону "Про судоустрій та статус суддів" щодо служби судової охорони та законопроєкту "Про рекламу" щодо електронних сигарет та рідин, тощо.

 
питання, які планують розглянути нардепи 

Українська правда
Теми: Верховна Рада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Нардепи вирішили скликати позачергове засідання Ради

фотоВідомому російському блогеру заборонили в’їзд в Україну

Карантин можуть продовжити і після 30 червня – міністр Кабміну

СБУ розповіла подробиці нічних обшуків у ТРЦ Millenium: розтрата 225 мільйонів

У Міноборони РФ заявили, що почали повертати війська з навчань в окупованому Криму

Кількість випадків COVID-19 перевалила за 2 мільйони

Усі новини...
Верховна Рада
"Слуга народу" хоче позачергову сесію Ради для голосування за міністра енергетики
Нардеп "Шахов" забув в декларації цивільну дружину та її майно – "Схеми"
Кабмін просять продовжити термін дії спецзобов'язань для виробників тепла
Останні новини
13:32
Мінфін хоче оподатковувати всі автомобілі, дорожчі 43 тисяч доларів
13:31
Три області порушили алгоритм вакцинації – Ляшко
13:22
фотоВ Очакові стріляли у військового – поранили в голову
13:05
Росія помстилася Польщі за санкції проти свого посольства
13:05
Більшість українців уже готові вакцинуватися проти COVID-19, але за певних умов
13:01
Київ затвердив особливі умови для пасхальних служб
12:52
Нардепи вирішили скликати позачергове засідання Ради
12:40
Ціни на газ влітку будуть вдвічі вищими, ніж 2020 року – НБУ
12:29
У Києві можливий мокрий сніг
12:25
Після рішення РФ про війська на кордоні Україна закликала партнерів "не втрачати пильність"
Усі новини...