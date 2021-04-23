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Нардепи вирішили скликати позачергове засідання Ради

П'ятниця, 23 квітня 2021, 12:52
Нардепи вирішили скликати позачергове засідання Ради

Народні депутати почали збирати підписи про скликання на наступному тижні позачергового засідання Верховної Ради.

Джерело: Telegram-канал нардепа Олександра Качури

Деталі: Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що позачергові засідання можуть провести у вівторок і четвер.

Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк додав, що цього тижня Рада планує 4 позачергових засідання: у вівторок і четвер - за повісткою від Коаліції, позачергове від опозиції щодо провалу боротьби з ковідом і позачергове з кадрових питань і перестановок в Кабміні.

Парламентарі хочуть розглянути питання збільшення фінансування місцевих та апеляційних судів у 2021 році.

Також нардепи будуть голосувати за зміни до проєкту закону "Про судоустрій та статус суддів" щодо служби судової охорони та законопроєкту "Про рекламу" щодо електронних сигарет та рідин, тощо.

 
питання, які планують розглянути нардепи 

Українська правда

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Теми: Верховна Рада
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