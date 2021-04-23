Нардепи вирішили скликати позачергове засідання Ради
П'ятниця, 23 квітня 2021, 12:52
Народні депутати почали збирати підписи про скликання на наступному тижні позачергового засідання Верховної Ради.
Джерело: Telegram-канал нардепа Олександра Качури
Деталі: Парламентарі хочуть розглянути питання збільшення фінансування місцевих та апеляційних судів у 2021 році.
Також нардепи будуть голосувати за зміни до проєкту закону "Про судоустрій та статус суддів" щодо служби судової охорони та законопроєкту "Про рекламу" щодо електронних сигарет та рідин, тощо.
Українська правда