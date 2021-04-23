Нардепы решили созвать внеочередное заседание Рады

Народные депутаты начали собирать подписи о созыве на следующей неделе внеочередного заседания Верховной Рады.

Источник: Telegram-канал нардепа Александра Качуры

Детали: Парламентарии хотят рассмотреть вопрос увеличения финансирования местных и апелляционных судов в 2021 году.

Изменения к проекту закона "О судоустройстве и статусе судей" относительно службы судебной охраны и законопроекту "О рекламе" относительно электронных сигарет и жидкостей, и тому подобное.