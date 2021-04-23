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Нардепы решили созвать внеочередное заседание Рады

Пятница, 23 апреля 2021, 12:52
Нардепы решили созвать внеочередное заседание Рады

Народные депутаты начали собирать подписи о созыве на следующей неделе внеочередного заседания Верховной Рады.

Источник: Telegram-канал нардепа Александра Качуры

Детали: Парламентарии хотят рассмотреть вопрос увеличения финансирования местных и апелляционных судов в 2021 году.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что внеочередные заседания могут провести во вторник и четверг.

Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк добавил, что на этой неделе Рада планирует 4 внеочередных заседания: во вторник и четверг - по повестке от коалиции, внеочередное от оппозиции о провале борьбы с ковидом и внеочередное по кадровым вопросам и перестановке в Кабмине.

Также нардепы будут голосовать за изменения к проекту закона "О судоустройстве и статусе судей" относительно службы судебной охраны и законопроекту "О рекламе" относительно электронных сигарет и жидкостей, и тому подобное.

 
вопросы, которые планируют рассмотреть нардепы

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Темы: Верховная Рада
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