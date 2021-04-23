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Росія помстилася Польщі за санкції проти свого посольства

П'ятниця, 23 квітня 2021, 13:05
Росія помстилася Польщі за санкції проти свого посольства

Росія у відповідь на вислання трьох співробітників свого посольства у Варшаві оголосила персонами нон грата п’ятьох співробітників посольства Польщі в РФ.

Про це повідомили у міністерстві закордонних справ РФ, пише "Європейська правда".

23 квітня посла Польщі Кшиштофа Краєвського викликали до МЗС РФ, де йому висловили протест у зв’язку з рішенням Польщі та повідомили про заходи у відповідь.

"У відповідь на провокаційні дії Польщі щодо вислання російських дипломатів, виходячи з принципу взаємності, міністерство оголосило persona non grata п’ятьох співробітників посольства Республіки Польща у Російській Федерації. Вони мають покинути територію РФ до завершення 15 травня 2021 року", - йдеться у заяві.

В МЗС РФ нарікають, що Польща вислала трьох співробітників посольства Росії "під абсурдним приводом солідарності з США, які голослівно стверджують про причетність РФ до якихось кібератак на території своєї країни", та що це свідчить, що Варшава взяла курс на "подальшу деградацію і руйнування" двосторонніх відносин.

"Стараннями польської влади протягом останніх років контакти з Росією були фактично заморожені, розгорнута ганебна війна з радянськими пам’ятниками, здійснюються спроби торпедувати російські енергетичні проєкти, проводиться широкомасштабна антиросійська інформкампанія, фальсифікується історія", - заявляє МЗС РФ. 

Нагадаємо, 16 квітня, ще до початку "дипломатичної війни" між Прагою і Кремлем, Польща оголосила персонами нон грата трьох російських дипломатів за "порушення дипломатичного статусу і діяльність на шкоду Польщі".

У Росії наступного дня попередили, що у відповідь вишлють п'ятьох польських дипломатів. В МЗС Польщі відповіли, що готові до заходів у відповідь та чекають офіційного повідомлення про це.

Теми: РосіяПольщадипломатичні відносини
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