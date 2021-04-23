Росія помстилася Польщі за санкції проти свого посольства
Росія у відповідь на вислання трьох співробітників свого посольства у Варшаві оголосила персонами нон грата п’ятьох співробітників посольства Польщі в РФ.
Про це повідомили у міністерстві закордонних справ РФ, пише "Європейська правда".
23 квітня посла Польщі Кшиштофа Краєвського викликали до МЗС РФ, де йому висловили протест у зв’язку з рішенням Польщі та повідомили про заходи у відповідь.
В МЗС РФ нарікають, що Польща вислала трьох співробітників посольства Росії "під абсурдним приводом солідарності з США, які голослівно стверджують про причетність РФ до якихось кібератак на території своєї країни", та що це свідчить, що Варшава взяла курс на "подальшу деградацію і руйнування" двосторонніх відносин.
"Стараннями польської влади протягом останніх років контакти з Росією були фактично заморожені, розгорнута ганебна війна з радянськими пам’ятниками, здійснюються спроби торпедувати російські енергетичні проєкти, проводиться широкомасштабна антиросійська інформкампанія, фальсифікується історія", - заявляє МЗС РФ.
Нагадаємо, 16 квітня, ще до початку "дипломатичної війни" між Прагою і Кремлем, Польща оголосила персонами нон грата трьох російських дипломатів за "порушення дипломатичного статусу і діяльність на шкоду Польщі".
У Росії наступного дня попередили, що у відповідь вишлють п'ятьох польських дипломатів. В МЗС Польщі відповіли, що готові до заходів у відповідь та чекають офіційного повідомлення про це.