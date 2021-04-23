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Россия отомстила Польше за санкции против своего посольства

Пятница, 23 апреля 2021, 13:05

Россия в ответ на высылку трех сотрудников своего посольства в Варшаве объявила персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Польши в РФ.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ, пишет "Европейская правда".

23 апреля посол Польши Кшиштофа Краевского вызвали в МИД РФ, где ему выразили протест в связи с решением Польши и сообщили об ответных мерах.

"В ответ на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, министерство объявило persona non grata пятерых сотрудников посольства Республики Польша в Российской Федерации. Они должны покинуть территорию РФ до завершения 15 мая 2021 года", - говорится в заявлении.

В МИД РФ жалуются, что Польша выслала трех сотрудников посольства России "под абсурдным предлогом солидарности с США, которые голословно утверждают о причастности РФ к кибератакам на территории своей страны", и что это свидетельствует, что Варшава взяла курс на "дальнейшую деградацию и разрушение двусторонних отношений".

"Стараниями польских властей в последние годы контакты с Россией были фактически заморожены, развернута позорная война с советскими памятниками, предпринимаются попытки торпедировать российские энергетические проекты, проводится широкомасштабная антироссийская информкампания, фальсифицируется история", - заявляет МИД РФ.

Напомним, 16 апреля, еще до начала дипломатической войны между Прагой и Кремлем, Польша объявила персонами нон грата трех российских дипломатов за "нарушение дипломатического статуса и деятельности в ущерб Польши".

В России на следующий день предупредили, что в ответ вышлют пять польских дипломатов. В МИД Польши ответили, что готовы к ответным мерам и ждут официального уведомления.

Темы: РосcияПольшадипломатические отношения


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