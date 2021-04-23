В Очакове стреляли в военного – ранили в голову

В Очакове полицейские разыскивают злоумышленника, который пытался убить военного.

Источник: полиция Николаевской области

Детали: В 7 утра 23 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в г. Очаков во дворе дома по улице Бугская неизвестный выстрелил в мужчину и скрылся.

На месте происшествия следственно-оперативная группа предварительно выяснила, что 23-летний военнослужащий получил огнестрельное ранение в голову у своего дома, когда шел на работу.

Военного госпитализировали.

Для розыска и задержания человека, причастного к указанному преступлению, введена специальная полицейскую операция.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 УК "Покушение на умышленное убийство". Продолжаются первоочередные следственные действия.

Граждан, которым известна информация о местонахождении нападающего или другие полезные для следствия сведения, просят сообщить в полицию. Фото разыскиваемого прилагается.