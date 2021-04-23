Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Очакове стреляли в военного – ранили в голову

Пятница, 23 апреля 2021, 13:22
полиция

В Очакове полицейские разыскивают злоумышленника, который пытался убить военного.

Источник: полиция Николаевской области

Детали: В 7 утра 23 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в г. Очаков во дворе дома по улице Бугская неизвестный выстрелил в мужчину и скрылся.

На месте происшествия следственно-оперативная группа предварительно выяснила, что 23-летний военнослужащий получил огнестрельное ранение в голову у своего дома, когда шел на работу.

Военного госпитализировали.

Для розыска и задержания человека, причастного к указанному преступлению, введена специальная полицейскую операция.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 УК "Покушение на умышленное убийство". Продолжаются первоочередные следственные действия.

Граждан, которым известна информация о местонахождении нападающего или другие полезные для следствия сведения, просят сообщить в полицию. Фото разыскиваемого прилагается.

 

Темы: нападениеНиколаевская областьполиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Нардепы решили созвать внеочередное заседание Рады

фотоИзвестному российскому блогеру запретили въезд в Украину

Карантин могут продолжить и после 30 июня – министр Кабмина

СБУ рассказала подробности ночных обысков в ТРЦ Millenium: растрата 225 млн

В Минобороны РФ заявили, что начали возвращать войска с учений в оккупированном Крыму

Количество случаев COVID-19 перевалило за 2 миллиона

Все новости...
нападение
Нападение на украинских подростков в Австрии совершила банда из 7 человек – посол
В деле екснардепа Пашинского пострадавший отозвал иск
Разведка Эстонии заявляет об угрозе нападения РФ на Украину через Беларусь
Последние новости
13:32
Минфин хочет облагать налогом все автомобили, дороже 43 тысяч долларов
13:31
Три области нарушили алгоритм вакцинации – Ляшко
13:22
фотоВ Очакове стреляли в военного – ранили в голову
13:05
Россия отомстила Польше за санкции против своего посольства
13:05
Большинство украинцев уже готовы вакцинироваться против COVID-19, но при определенных условиях
13:01
Киев утвердил особые условия для пасхальных служб
12:52
Нардепы решили созвать внеочередное заседание Рады
12:40
Цены на газ летом будут в два раза выше, чем в 2020 году – НБУ
12:29
В Киеве возможен мокрый снег
12:25
После решения РФ о войсках на границе Украины призвала партнеров "не терять бдительность"
Все новости...