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В Очакове стреляли в военного – ранили в голову

Пятница, 23 апреля 2021, 13:22
В Очакове стреляли в военного – ранили в голову
полиция

В Очакове полицейские разыскивают злоумышленника, который пытался убить военного.

Источник: полиция Николаевской области

Детали: В 7 утра 23 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в г. Очаков во дворе дома по улице Бугская неизвестный выстрелил в мужчину и скрылся.

На месте происшествия следственно-оперативная группа предварительно выяснила, что 23-летний военнослужащий получил огнестрельное ранение в голову у своего дома, когда шел на работу.

Военного госпитализировали.

Для розыска и задержания человека, причастного к указанному преступлению, введена специальная полицейскую операция.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 УК "Покушение на умышленное убийство". Продолжаются первоочередные следственные действия.

Граждан, которым известна информация о местонахождении нападающего или другие полезные для следствия сведения, просят сообщить в полицию. Фото разыскиваемого прилагается.

 

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Темы: нападениеНиколаевская областьполиция
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