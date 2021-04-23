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З України намагалися вивезти обладнання для військових кораблів

П'ятниця, 23 квітня 2021, 14:19
З України намагалися вивезти обладнання для військових кораблів

Контррозвідники Служби безпеки запобігли незаконному вивезенню за кордон технологічного обладнання подвійного призначення. Під виглядом цивільної продукції іноземні замовники планували отримати агрегати для військових кораблів.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зазначається, що оборудку організували представники місцевої комерційної структури, що спеціалізується на проектуванні і виготовленні суднових і промислових вентиляційних систем. Контрольовані державою товари вони намагалися незаконно переправити до однієї з країн Центральної Америки.

Для цього ділки підробили відомості щодо походження вантажу та сферу його подальшого використання. Продукцію затримали на митному посту. Вилучене корабельне обладнання направлено на експертизу.

 

Українська правда

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Теми: СБУмитницякораблі
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