З України намагалися вивезти обладнання для військових кораблів
П'ятниця, 23 квітня 2021, 14:19
Контррозвідники Служби безпеки запобігли незаконному вивезенню за кордон технологічного обладнання подвійного призначення. Під виглядом цивільної продукції іноземні замовники планували отримати агрегати для військових кораблів.
Джерело: пресслужба СБУ
Деталі: Зазначається, що оборудку організували представники місцевої комерційної структури, що спеціалізується на проектуванні і виготовленні суднових і промислових вентиляційних систем. Контрольовані державою товари вони намагалися незаконно переправити до однієї з країн Центральної Америки.
Для цього ділки підробили відомості щодо походження вантажу та сферу його подальшого використання. Продукцію затримали на митному посту. Вилучене корабельне обладнання направлено на експертизу.
Українська правда