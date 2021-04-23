Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

З України намагалися вивезти обладнання для військових кораблів

П'ятниця, 23 квітня 2021, 14:19

Контррозвідники Служби безпеки запобігли незаконному вивезенню за кордон технологічного обладнання подвійного призначення. Під виглядом цивільної продукції іноземні замовники планували отримати агрегати для військових кораблів.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зазначається, що оборудку організували представники місцевої комерційної структури, що спеціалізується на проектуванні і виготовленні суднових і промислових вентиляційних систем. Контрольовані державою товари вони намагалися незаконно переправити до однієї з країн Центральної Америки.

Для цього ділки підробили відомості щодо походження вантажу та сферу його подальшого використання. Продукцію затримали на митному посту. Вилучене корабельне обладнання направлено на експертизу.

 

Українська правда
Теми: СБУмитницякораблі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія помстилася Польщі за санкції проти свого посольства

Нардепи вирішили скликати позачергове засідання Ради

фотоВідомому російському блогеру заборонили в’їзд в Україну

Карантин можуть продовжити і після 30 червня – міністр Кабміну

СБУ розповіла подробиці нічних обшуків у ТРЦ Millenium: розтрата 225 мільйонів

У Міноборони РФ заявили, що почали повертати війська з навчань в окупованому Криму

Усі новини...
СБУ
На Львівщині хакер "полював" на дані СБУшників для спецслужб РФ
СБУ розповіла подробиці нічних обшуків у ТРЦ Millenium: розтрата 225 мільйонів
СБУ приходила з обшуками до приймалень нардепів з орбіти Коломойського - джерело
Останні новини
14:22
РФ доставить Молдові 90 тисяч доз "Спутника V", третина піде Придністров’ю
14:21
На ремонті доріг Київщини розікрали 2,6 мільйона: підозру отримав громадянин РФ
14:19
фотоЗ України намагалися вивезти обладнання для військових кораблів
14:06
Україна попросила Нетаньяху бути посередником із Путіним – він не відмовив
14:06
Зеленський ніколи не поїде в Москву на зустріч з Путіним – Кравчук
13:32
Мінфін хоче оподатковувати всі автомобілі, дорожчі 43 тисяч доларів
13:31
Три області порушили алгоритм вакцинації – Ляшко
13:22
фотоВ Очакові стріляли у військового – поранили в голову
13:05
Росія помстилася Польщі за санкції проти свого посольства
13:05
Більшість українців уже готові вакцинуватися проти COVID-19, але за певних умов
Усі новини...