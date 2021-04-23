Из Украины пытались вывезти оборудования для военных кораблей

Контрразведчики Службы безопасности предотвратили незаконный вывоз за границу технологического оборудования двойного назначения. Под видом гражданской продукции иностранные заказчики планировали получить агрегаты для военных кораблей.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что сделку организовали представители местной коммерческой структуры, специализирующейся на проектировании и изготовлении судовых и промышленных вентиляционных систем. Контролируемые государством товары они пытались незаконно переправить в одной из стран Центральной Америки.

Для этого дельцы подделали сведения о происхождении груза и сферу его дальнейшего использования. Продукцию задержали на таможенном посту. Изъятое корабля оборудования направлено на экспертизу.