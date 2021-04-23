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Из Украины пытались вывезти оборудования для военных кораблей

Пятница, 23 апреля 2021, 14:19

Контрразведчики Службы безопасности предотвратили незаконный вывоз за границу технологического оборудования двойного назначения. Под видом гражданской продукции иностранные заказчики планировали получить агрегаты для военных кораблей.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что сделку организовали представители местной коммерческой структуры, специализирующейся на проектировании и изготовлении судовых и промышленных вентиляционных систем. Контролируемые государством товары они пытались незаконно переправить в одной из стран Центральной Америки.

Для этого дельцы подделали сведения о происхождении груза и сферу его дальнейшего использования. Продукцию задержали на таможенном посту. Изъятое корабля оборудования направлено на экспертизу.

 

Украинская правда
Темы: СБУтаможнякорабли


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