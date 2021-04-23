Из Украины пытались вывезти оборудования для военных кораблей
Пятница, 23 апреля 2021, 14:19
Контрразведчики Службы безопасности предотвратили незаконный вывоз за границу технологического оборудования двойного назначения. Под видом гражданской продукции иностранные заказчики планировали получить агрегаты для военных кораблей.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: Отмечается, что сделку организовали представители местной коммерческой структуры, специализирующейся на проектировании и изготовлении судовых и промышленных вентиляционных систем. Контролируемые государством товары они пытались незаконно переправить в одной из стран Центральной Америки.
Для этого дельцы подделали сведения о происхождении груза и сферу его дальнейшего использования. Продукцию задержали на таможенном посту. Изъятое корабля оборудования направлено на экспертизу.
Украинская правда