На ремонті доріг Київщини розікрали 2,6 мільйона: підозру отримав громадянин РФ
Правоохоронці повідомили про підозру підряднику в заволодінні 2,6 млн грн на капітальному ремонті доріг Київщини.
Джерело: Київська міська прокуратура
Деталі: За версією слідства, підрядна організація, згідно з договором, укладеним з однією з сільських рад Київської області, виконувала роботи з капітального ремонт доріг.
При цьому керівник підрядного підприємства, 56-річний громадянин Російської Федерації, зазначив у актах виконаних робіт недостовірні відомості щодо об’єму та якості виконаних робіт.
У подальшому на підставі вказаних документів підприємство незаконно заволоділо бюджетними коштами у сумі понад 2,6 млн гривень.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
У межах кримінального провадження тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути до нього причетними.