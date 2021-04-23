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На ремонте дорог Киевщины разворовали 2,6 миллиона: подозрение получил гражданин РФ

Пятница, 23 апреля 2021, 14:21
На ремонте дорог Киевщины разворовали 2,6 миллиона: подозрение получил гражданин РФ

Правоохранители сообщили о подозрении подрядчику в завладении 2,6 млн гривен на капитальном ремонте дорог в Киевской области.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: По версии следствия, подрядная организация, согласно договору, заключенному с одним из сельских советов Киевской области, выполняла работы по капитальному ремонт дорог.

При этом руководитель подрядного предприятия, 56-летний гражданин Российской Федерации, отметил в актах выполненных работ недостоверные сведения об объеме и качестве выполненных работ.

В дальнейшем на основании указанных документов предприятие незаконно завладело бюджетными средствами в сумме более 2,6 млн гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

 

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств уголовного преступления и лиц, которые могут быть к нему причастны.

Украинская правда

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Темы: Киевская областьдорогикоррупцияпрокуратура
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