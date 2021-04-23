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РФ доставить Молдові 90 тисяч доз "Спутника V", третина піде Придністров’ю

П'ятниця, 23 квітня 2021, 14:22
РФ доставить Молдові 90 тисяч доз Спутника V, третина піде Придністров’ю

Росія найближчим часом доставить Молдові 90 тисяч доз вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Про це повідомила газета "Коммерсант" з посиланням на інформоване джерело, передає "Європейська правда".

За його словами, 60 тис. доз препарату отримає Кишинів і 30 тис. виділено на Придністров'я.

З проханням про надання вакцини до російського президента Владіміра Путіна в минулому місяці звернулася його молдавська колега Мая Санду. Аналогічне послання направляла і спікер молдавського парламенту Зінаїда Гречаний.

На початку квітня експрезидент Молдови Ігор Додон побував в Москві і зустрівся з заступником керівника кремлівської адміністрації Дмитрієм Козаком. Після зустрічі Додон повідомив, що російське керівництво відгукнулося на прохання Кишинева і поставить 180 тис. доз вакцини "Спутник V" в якості гуманітарної допомоги.

На питання, чому узгоджений до постачання обсяг виявився вдвічі меншим, ніж анонсував Ігор Додон, співрозмовник в Москві пояснив, що плутанина виникла через те, що вакцина є двофазною, тобто одне щеплення передбачає дві ін'єкції.

У Молдові вакцинація розпочалася 2 березня. Свої перші вакцини, компанії AstraZeneca, Молдова отримала за допомогою Румунії.

Згодом надійшла перша партія AstraZeneca через платформу COVAX, а невдовзі - перша партія BioNTech/Pfizer, також через COVAX. 

Теми: вакцинаціяРосіяМолдова
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